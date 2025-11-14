Estonia atrae la postproducción, como la ganadora del Emmy ‘The Penguin’

En los últimos años, Estonia se ha ido consolidando como un destino clave para las producciones internacionales en los países bálticos. El país, junto con sus vecinos Letonia y Lituania, introdujo por primera vez incentivos para la filmación hace aproximadamente una década, y Estonia se distinguió de muchos competidores con un reembolso en efectivo del 30% destinado a la postproducción. Entre los proyectos notables que realizarán postproducción en el país se incluyen la épica “Tenet” de Christopher Nolan y “The Penguin” de HBO, que obtuvo un Emmy para la empresa líder de Estonia, Frost FX.

hablando con VariedadEl fundador de Frost FX, Marko Post, dice que, aunque los volúmenes han disminuido desde la COVID, la industria en Estonia «definitivamente ha cambiado» desde entonces. «Se ha vuelto más dinámico en el sentido de que los clientes estadounidenses están más abiertos a la subcontratación de Europa del Este, y creo que la percepción de nuestros estudios ha mejorado a nivel internacional», dice. «En términos de demandas, ha habido un cambio enorme con el auge de las redes sociales y los nuevos formatos».

Uku Toomet es propietario de Orbital Vox Studios, dedicados al audio, cine, doblaje, VFX y trabajos de postproducción en general. Con un cuarto de siglo de trayectoria, Orbital es el estudio más consolidado del país y, a principios de este año, inauguró otra ubicación para atender la creciente demanda. «Las instalaciones a las que nos acabamos de mudar pueden satisfacer las expectativas de cualquier proyecto desde cualquier lugar, ya sea desde un punto de vista logístico o técnico», afirma Toomet, y añade que él y sus compañeros tienen la esperanza de que la posproducción siga creciendo en Estonia.

«Los nuevos estudios han sorprendido a los productores extranjeros», añade, afirmando que ha habido un mayor interés por parte de los actores internacionales en visitar las instalaciones en Estonia. A principios de este año, Variedad reportado sobre cómo Estonia está abriendo camino en términos de instalaciones de estudio en la región. Tallinnfilm, valorado en 25 millones de dólares y financiado por el Fondo Cultural de Estonia, será el primer estudio de talla mundial de Tallin. Con tres estudios que cubren 38.000 pies cuadrados, se espera que el espacio esté listo a principios de 2027. En el este de Estonia, el complejo de estudios Ida Hub, de 18,2 millones de dólares, se inaugurará a principios de 2026 e incluirá un escenario sonoro de 21.000 pies cuadrados y un estudio multifuncional más pequeño. También albergará instalaciones de formación en producción.

El diseñador de sonido Tanel Kadalipp, también director del departamento de Ingeniería de Audio de la Escuela de Cine, Medios y Artes del Báltico, señala que Estonia tradicionalmente “ha tenido muchos editores de sonido excelentes trabajando a nivel internacional, y sus contactos han acelerado nuestra industria”. Al trabajar en contacto directo con la nueva generación, Kadalipp dice que los profesionales “mejoran cada año”.

“La tecnología ha crecido mucho y ha hecho que las cosas sean mucho más fáciles de acceder y aprender”, añade. «La semana pasada hice ADR con un equipo en los Países Bajos y los proyectos se sincronizaron digitalmente. El equipo estaba sentado en el estudio en los Países Bajos, viendo todo y dirigiendo, y estábamos aquí en Estonia trabajando juntos. Hoy en día es muy fácil trabajar internacionalmente».

Post se hace eco de ese pensamiento y enfatiza que sus clientes estadounidenses a menudo han elogiado la “eficiencia” de los equipos estonios, así como la facilidad de acceso a los líderes de equipo. «Una larga cadena de comunicación es algo muy molesto y normalizado en EE.UU., cuando una línea de comunicación más corta es mucho más eficiente», añade. «Por supuesto, está el problema de las zonas horarias, las diferentes monedas y algunas empresas que no están registradas en Estados Unidos, pero estamos trabajando para facilitar estas cosas».

Hablando de facilitar las cosas, el profesional ganador del Emmy está a la vanguardia de la IA, una tecnología que no sólo defiende acérrimamente sino que promueve activamente entre posibles clientes. «En el cronograma actual de posproducción, veo muchos puntos en los que la IA puede ayudar, pero también siento que existe una vieja mentalidad en la que la gente no quiere que la IA les diga qué hacer», señala. «Veo la IA como una colección de nuestro conocimiento, no como algo a lo que haya que temer. Es una biblioteca, pero aun así se necesita dominio y conocimiento para usarla de manera eficiente».

«Mi objetivo ha sido combinar la IA con servicios de efectos visuales porque ahora puedes ir a muchos países diferentes para VXF, pero cuando se trata de IA, mucha gente todavía está muy por detrás de Estonia», continúa Post, diciendo que recientemente dio la bienvenida al presidente de una agencia de publicidad internacional que visitó sus instalaciones y dijo que «esperaba que Estonia fusionara la artesanía tradicional con tecnología matizada» y estuviera un paso por delante de los feroces competidores.

Cuando se trata de competencia, un elemento clave son los reembolsos en efectivo y los incentivos. Mientras países cercanos y lejanos aumentan sus ofertas, Estonia busca mantenerse competitiva. “La popularidad del reembolso es enorme”, comenta Toomet, añadiendo que el gobierno está pensando en aumentar el reembolso del 30% al 40% en un futuro próximo.

«He estado involucrado personalmente como productor de postproducción y proveedor de servicios para grandes proyectos como ‘Tenet’, y de hecho somos parte del reembolso», añade. «Así que es fantástico que podamos ofrecer nuestros servicios con ese nivel de ayuda. Y también ha ayudado a mi estudio, así que espero que pronto obtengamos mejores porcentajes porque hay una alta competencia con los países vecinos que también los impulsan».

Además de profesionales altamente cualificados, una moneda favorable y una reducción de impuestos cada vez mayor, ¿qué más atrae a las grandes producciones a Estonia? El diseñador de sonido Matis Rei, que ha trabajado en proyectos importantes como “Tár” de Todd Field y “Love Lies Bleeding” de Rose Glass, dice que los estonios son “personas muy trabajadoras y dignas de confianza” que están “abiertas a aprender y adaptarse a nuevos sistemas muy fácilmente”. Kadalipp añade que sus compatriotas son “muy estrictos y trabajan según un calendario exacto”. “Pase lo que pase, el trabajo debería estar ahí”.