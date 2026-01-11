Esto ya es icónico para mí

VIVA – Hijo de Beckham Nugraha vuelve a ser la figura central en los duelos clásicos persib Bandung contra persia Jacarta. Su único gol en la semana 17 de la Superliga 2025/2026 no solo aseguró la victoria, sino que también confirmó a Persib en lo más alto de la clasificación de mitad de temporada.

Jugando en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), el domingo 11 de enero de 2026, el centrocampista ofensivo de 24 años marcó el gol decisivo que le dio a Persib la victoria por 1-0. Tres puntos adicionales aseguraron que el equipo de Bojan Hodak cerrara la primera ronda de la competición como líder de la clasificación.

Tras atravesar la portería de Persija, Beckham volvió a demostrar su típica celebración con gestos como si tuviera frío. Esta acción inmediatamente se convirtió en el centro de atención porque anteriormente había causado una polémica. En la reunión de la temporada pasada, una celebración similar resultó en que Beckham fuera sancionado por el Comité Disciplinario por ser provocativo.

Esta vez, Beckham enfatizó que este gesto era una forma de expresión normal, especialmente cuando se hacía en casa. Dijo que la celebración se había convertido en su característica personal y que no pretendía provocar una reacción del partido contrario.

«Sí, esto es icónico para mí y es algo normal. También puedes ver a los jugadores del Chelsea haciendo eso y creo que es normal», dijo Beckham en una conferencia de prensa después del partido.

El jugador dorsal número 7 añadió que suele hacer esta celebración cada vez que se enfrenta a Persija. Según él, el estado de Persib, que se encuentra en lo más alto de la clasificación, hace que sea aún más apropiado expresar su arrebato de emoción.

«Esta es mi celebración icónica. También estamos en la cima, así que ¿por qué no celebrar así?», dijo.

Más que una simple celebración, la victoria sobre Persija tiene su propio significado emocional para Beckham. Como jugador nativo de Bandung, entiende realmente la atmósfera y el prestigio del partido que enfrentó a dos clubes con una larga rivalidad.

«Sí, por supuesto que estoy muy feliz porque soy originario de Bandung, así que sé cómo es el ambiente en comparación con el de mis amigos de Persija», dijo.

Beckham calificó el gol como una cuestión de orgullo personal y un sueño hecho realidad. Espera que su contribución no se detenga en un momento dado, sino que continúe a un nivel superior.