Yakarta, Viva – Polda Metro Jaya Desmantelar el papel, Eka y Wiranto, dos sospechosos en el caso de secuestro llevaron a un asesinato sádico de Cabeza de rama Mucama de Salah banco Bumn en Cempaka Putih, llamado Mohamad Ilham Pradipta (37).

Ambos resultaron ser el ‘espía’ de la víctima antes de ser secuestrada. Esto fue revelado por el jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de la Policía Ade Ary Syam Indradi.

«El equipo de monitoreo de la víctima de MIP, antes de ser secuestrado», dijo, el jueves 28 de agosto de 2025.

Calles de Metro Policde de Metro Jaya, Balth Pool Ade son Foto : Viva.co.id/foe Peace Simbolon

De la foto recibida, Eka parecía usar una camisa blanca con un cuerpo delgado, mientras que Wiranto era robusto con una camisa negra. Ambos fueron arrestados en diferentes lugares, Eka en Penjaringan, North Yakarta, mientras Wiranto en West Cikarang.

Para tener en cuenta, Mohamad Ilham Pradipta supuestamente fue asesinado. Antes de ser encontrado sin vida, la víctima fue presuntamente secuestrada primero.

Esto se reveló de las grabaciones de cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

La policía regional de Metro Jaya hasta ahora arrestó a 15 personas que supuestamente estaban involucradas en la acción atroz. Uno de ellos es el nombre del empresario de tutoría en línea, Dwi Hartono. En este caso, Dwi Hartono es un actor intelectual.