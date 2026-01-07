«Esto realmente nos afectó mucho»

Hace hoy un año, los incendios arrasaron las colinas sobre Los Ángeles, mataron a 31 personas, destruyeron 16.000 estructuras y dejaron atrás una larga recuperación que apenas ha comenzado.

El mes pasado, Michael Brake y su esposa observaron cómo se colocaban los nuevos cimientos para su casa en Cambió.

“Ambos lloramos un poco”, dijo Brake, un editor musical que ha trabajado en docenas de programas de televisión, películas y documentales. «Estamos en una etapa muy temprana del proceso».

Los incendios afectaron especialmente a la industria del entretenimiento en un momento en el que el trabajo ya era lento. Más de 300 miembros de la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales perdieron sus hogares y decenas más quedaron con casas inhabitables.

«Realmente nos afectó mucho», dijo DeJon Ellis, gerente comercial de IATSE Local 80. «Afectó a muchos de nuestros miembros».

El sindicato se unió a los Teamsters para recaudar dinero para las familias afectadas, entregando unos miles de dólares a quienes perdieron sus hogares. Los sindicatos también organizaron donaciones de alimentos y ropa.

«La camaradería es la base del trabajo cinematográfico de IATSE», dijo Ellis. «La forma en que nuestros miembros se unieron para ayudar a otros miembros, incluso cuando la ciudad no estaba funcionando, fue hermosa. Tuvimos miembros que estaban luchando por llegar y donar $10, $20, ropa, comida. Eso me hizo sentir muy orgulloso».

El Motion Picture Television Fund, una organización benéfica centrada en la industria, también otorgó unos 2 millones de dólares en asistencia, que ayudó a cubrir necesidades básicas como alquiler, comida y servicios públicos. Muchos de los destinatarios eran mayores o estaban jubilados.

“Una de las cosas que siempre hemos encontrado es la dificultad que tiene la gente para decir: ‘Necesito ayuda’”, dijo Jennifer Jorge, directora de servicios comunitarios del fondo. «Se necesita mucho coraje para poder hacer eso. No quieren quitárselo a otra persona que podría necesitarlo más».

Un año después, esas necesidades inmediatas han dado paso a desafíos a más largo plazo al sortear diversas burocracias.

“El camino hacia la recuperación aún está lejos de terminar”, afirmó Jorge.

La Fundación CAA se asoció con otros grupos caritativos, incluida la Entertainment Industry Foundation y Community Organised Relief Effort, para recaudar dinero para combatir incendios. La agencia ayudó a organizar subastas benéficas para artículos como entradas para el estreno de “White Lotus” y una salida de golf con Larry David y Doc Rivers.

Desde enero, el SoCal Fire Fund ha distribuido más de $4 millones en asistencia directa en efectivo a las familias afectadas. También ha ayudado con la limpieza del hogar y la remoción de escombros, y continúa trabajando con los distritos escolares de Los Ángeles y Pasadena en las necesidades actuales.

«Realmente estamos comprometidos a hacer esto a largo plazo», dijo Natalie Tran, directora ejecutiva de la Fundación CAA.

Brake acababa de empezar a trabajar en un espectáculo cuando el incendio destruyó su casa. Regresó a trabajar un par de semanas después, pero rápidamente se sintió abrumado.

«Sabía que la reconstrucción iba a ser una carrera por materiales y mano de obra», dijo. «Me sentí realmente presionado para comenzar esta reconstrucción. En marzo, me estaba ahogando por la cantidad de trabajo versus la cantidad que tenía que hacer para la reconstrucción».

Se tomó tres meses de descanso y vivió de sus ahorros para poder concentrarse en tratar con arquitectos, permisos y diversas agencias. En un momento dado, el trabajo se retrasó un mes por la necesidad de obtener un permiso de nivelación y localizar 20 camiones cargados de “tierra de calidad”.

«Nunca antes había pensado en ‘suciedad de calidad'», dijo.

Espera tener el marco terminado a principios de febrero y, si todo va bien, la casa debería estar terminada en algún momento del otoño. Aunque el vecindario todavía está devastado, unas siete casas cercanas ya han sido completamente reestructuradas.

«Es alentador ver que la gente quiere volver», dijo, «y saber que cuando nos mudemos no estaremos solos».