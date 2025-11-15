Esto no es Singapur ni Filipinas

Jacarta – Entrenador de la Selección Nacional de Indonesia Sub-23, Indra SjafriDestacó que los dos partidos de prueba contra Mali serían un punto de referencia importante en la preparación para los SEA Games de 2025 en Tailandia. Garuda Muda se enfrentará a Mali el sábado 15 de noviembre de 2025 y el martes 18 de noviembre de 2025 en el estadio Pakansari de Bogor Regency.

Lea también: Malí es un duro rival para la selección indonesia sub-23 de cara a los SEA Games de 2025



Indra calificó a Mali como el rival ideal para poner a prueba la preparación táctica de la selección sub-23. Según él, Mali tiene una flexibilidad de juego que los equipos jóvenes rara vez tienen.

«Malí es un equipo tácticamente muy bueno. Se mostraron diferentes cuando se enfrentaron a Francia y Panamá. Esto demuestra flexibilidad y muy buena calidad individual», dijo Indra en su comunicado oficial citado por Kita Garuda.

Lea también: Calendario de transmisión en vivo para la selección nacional sub-23 de Indonesia vs Mali, ¡se jugará esta noche!



Destacó que Indonesia debe responder con un enfoque táctico realista porque el nivel de juego de Mali está muy por encima de los países del Sudeste Asiático.



Jugador de la selección indonesia sub-23

Lea también: Indra Sjafri marca el mejor gol de Rizky Ridho en las nominaciones a los Premios Puskas 2025



«No se trata de Singapur, Myanmar o Filipinas. El nivel es diferente», añadió.

Centrarse en las tácticas y las jugadas a balón parado

Indra explicó que el cuerpo técnico había preparado varios simulacros de juego para ultimar cómo se jugaría. Incluyendo maximizar el esquema de jugadas a balón parado como una opción cuando los ataques en juego abierto son ineficaces.

Dijo que todos los jugadores habían mostrado un progreso positivo en lo que respecta al campo de entrenamiento. No hay reportes de lesiones graves y todos los integrantes del equipo se encuentran en buenas condiciones para disputar estos dos partidos.

Tres jugadores extranjeros participan en la selección

El equipo Sub-23 en este período del CT también cuenta con tres jugadores que tienen carreras en el extranjero, a saber, Reycredo Beremanda y Muhammad Mishbah del Aguilas-Umak FC de Filipinas, así como Xavier Keet del GS Ilioupolis, Grecia.

«Cuando lleguen, nos aseguraremos de que puedan ingresar al ‘software’ de este equipo. El equipo técnico realizó varias pruebas y luego lo validamos ayer mediante el juego interno», dijo.

Indra enfatizó que todos los jugadores, tanto de competiciones nacionales como extranjeras, todavía tienen que pasar por la misma evaluación para garantizar que sean adecuados para las necesidades de Garuda Muda.

Oponentes difíciles de medir la respuesta de los jugadores