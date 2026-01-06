Esto es lo que le pasará a tu cuerpo si no consumes azúcar durante 14 días, ¿te atreves a intentarlo?

VIVA – Ha comenzado la primera semana de 2026. Si hay algo que siempre enseñan las tradiciones de Año Nuevo es que este es el mejor momento para empezar a implementar propósitos.

Uno de los propósitos que la mayoría de la gente quiere lograr durante el Año Nuevo es vivir una vida más saludable. Se puede empezar a vivir una vida sana eliminando uno de los «enemigos» más comunes de la salud, a saber azúcar.

Pero antes de que decidas dejar de consumir azúcar por completo, es una buena idea saber qué le sucede realmente a tu cuerpo si evitas el azúcar agregada, aunque sea por solo 14 días.

Entonces, ¿qué pasará con el cuerpo durante estos 14 días? Discutamos esto junto con un especialista en gastroenterología que estudió en AIIMS, Harvard y Stanford, el Dr. Saurabh Sethi. Sethi dice que eliminar el azúcar añadido durante dos semanas no se trata sólo de reducir las calorías. Este paso puede ayudar a restablecer el metabolismo, equilibrar las hormonas e incluso cambiar la forma en que el cuerpo procesa los alimentos.

Los peligros del azúcar añadido

Los azúcares añadidos como los de los refrescos, los yogures dulces, las salsas, los zumos envasados, los cereales y diversos postres no son sólo una fuente de calorías vacías. Muchos estudios demuestran que el consumo excesivo de azúcar está relacionado con la obesidad, diabetes tipo 2, enfermedad del hígado graso, hasta problemas cardíacos.

Por lo tanto, reducir el consumo de azúcar no se trata solo de calorías. Estos cambios afectan la forma en que el cuerpo regula la energía y el hambre. Según el Dr. Sethi, el azúcar no sólo hace que la comida sepa mejor, sino que también altera secretamente los antojos de comida, las señales de hambre, los niveles de insulina e incluso la grasa en el hígado. Como resultado, el sistema natural del cuerpo para regular la energía puede desequilibrarse.

Esto es lo que pasará durante dos semanas sin consumir azúcar añadido

Días 1 a 3: los primeros días se sienten pesados

Los primeros días sin azúcar añadido pueden ser todo un reto. El Dr. Sethi dijo que la mayoría de las personas sentirán:

Fuerte deseo por alimentos dulces.

Dolor de cabeza o sensación de debilidad corporal.

Irritabilidad, cambios de humor o mal humor.

Dificultad para concentrarse o la mente se siente «confusa»