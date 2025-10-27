Esto es lo que dijo Dedi Mulyadi sobre los ciudadanos israelíes sospechosos de tener documentos de identidad de Cianjur

VIVA – Gobernador de Java Occidental Dedi Mulyadi abre tu voz respecto a un tema sorprendente que está siendo ampliamente discutido en las redes sociales. Una publicación viral decía que un ciudadano Israel de nombre Aron Geller dispone de un Documento de Identidad electrónico (e-ETC) Indonesia.

Según el contenido de la carga, la figura, que se cree que es un ciudadano israelí, tiene su dirección escrita en Pasirhayam Village, Sirnagalih Village, distrito de Cilaku, Cianjur Regency, Java Occidental. No solo eso, también se afirma que el propietario del nombre Aron tiene un negocio inmobiliario en Bali.

Un ciudadano israelí llamado Aron Geller tiene un KTP indonesio

Dedi Mulyadi enfatizó que el gobierno regional tomará medidas cuidadosas y garantizará la veracidad de la información antes de sacar conclusiones.

«Coordinaremos con el Servicio de Registro Civil y de Población (Disdukcapil) para garantizar si los datos a nombre de Aron Geller están realmente registrados en el sistema nacional de población», dijo Dedi, el domingo 26 de octubre de 2025.

También recordó al público que no se apresure a concluir la verdad de la noticia sin una verificación clara. Según él, es importante que el gobierno se asegure de que los datos demográficos no sean utilizados indebidamente por partes irresponsables.

«Comprobaremos la exactitud de los datos y documentos para que no haya abuso de identidad en la región de Java Occidental», subrayó.

Mientras tanto, los resultados de búsqueda iniciales de la Oficina de Cianjur Regency Dukcapil muestran que no hay datos sobre un residente llamado Aron Geller registrado en el sistema de población regional. Esto refuerza la sospecha de que los documentos que circulan en las redes sociales podrían ser el resultado de una manipulación digital o un fraude de identidad.

Sin embargo, el Gobierno Provincial de Java Occidental seguirá dando seguimiento minucioso a este caso para garantizar que no se produzcan violaciones legales. La seguridad y validez de los datos de población es muy importante para los gobiernos locales, especialmente en la era digital como la actual.

Informe de Cepi Kurnia/tvOne Bandung