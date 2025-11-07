Esto es lo que diferencia a Hamengkubuwono, Pakubuwono, Paku Alam y Mangkunegara

VIVA – Dos grandes reinos en Java Central y Yogyakarta, Palacio Hadiningrat de Surakarta Y Palacio Ngayogyakarta HadiningratEs un legado importante de los fragmentos del Reino islámico de Mataram.

De estos dos reinos nacieron cuatro títulos nobiliarios que aún hoy se conservan, a saber pakubuwonoHamengkubuwono, Mangkunegara y Paku Alam.

Aunque ambos tienen raíces en la dinastía Mataram, estos cuatro títulos tienen historias, significados y linajes diferentes.

1. Hamengkubuwono, rey del sultanato de Yogyakarta

Sri Sultán Hamengkubuwono

El título Hamengkubuwono proviene del fundador del Sultanato de Ngayogyakarta Hadiningrat, el Príncipe Mangkubumi, hijo de Sunan Amangkurat IV de la concubina Mas Ayu Tejawati.

Durante el reinado de Sunan Pakubuwono III en Surakarta, el príncipe Mangkubumi lanzó una rebelión contra la colaboración de Mataram con la VOC. Esta resistencia terminó con el Acuerdo de Giyanti el 13 de febrero de 1755, que dividió oficialmente Mataram en dos regiones:

Kasunanan Surakarta Hadiningrat bajo Pakubuwono III

Sultanato de Ngayogyakarta Hadiningrat bajo el príncipe Mangkubumi

El 13 de marzo de 1755, fue coronado como el primer rey de Yogyakarta con el título de Sri Sultan Hamengku Buwono I Senapati ing Ngalaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah.

Desde entonces, el título Hamengkubuwono se ha utilizado de generación en generación hasta ahora, liderado por Sri Sultan Hamengkubuwono X.

2. Pakubuwono, rey de Kasunanan Surakarta

El título de Pakubuwono es más antiguo que el de Hamengkubuwono. Este título fue utilizado por primera vez por el Príncipe Puger, hijo de Amangkurat I y nieto del Sultán Agung, quien ascendió al trono como Sunan Pakubuwono I.

Inicialmente, el reino estaba centrado en Kartasura, pero debido a una rebelión, su nieto, Sunan Pakubuwono II, trasladó el centro de poder a Sala Village (Solo) en 1745. Desde entonces, se estableció el Palacio Surakarta Hadiningrat Kasunanan.

En el Acuerdo de Giyanti, Pakubuwono III fue reconocido como el heredero legítimo de la sección de Surakarta del trono de Mataram. El título Pakubuwono también se ha convertido en un símbolo del poder de los reyes Solo hasta Pakubuwono XIII, que murió el 2 de noviembre de 2025.

Ahora, este título pasa al Príncipe Heredero. MANDAMIENTO o Gusti Raden Mas Suryo Aryo Mustiko, hijo de Pakubuwono XIII con su consorte Kanjeng Ratu Asih Winarni.

KGPAA Hamangkunegoro fue nombrado Príncipe Heredero en 2022 y pronunció oficialmente sus votos como Pakubuwono XIV el miércoles 5 de noviembre de 2025.