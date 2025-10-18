¡Esto es historia, nunca sucedió!

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto expresó su agradecimiento al jefe Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan Hindayana que ha regresado presupuesto para el programa Comidas nutritivas gratis (MBG) por valor de 70 billones de IDR.

Prabowo transmitió este agradecimiento mientras asistía a la Sesión Abierta del Senado para la Inauguración de Nuevos Estudiantes en la Universidad Nacional de la República de Indonesia (UKRI), Bandung, el sábado 18 de octubre de 2025.

Prabowo dijo inicialmente que el gobierno asignó un gran presupuesto para el programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG).

«Quiero decirles que creo que debería decirse porque esta es la verdad. Él (Dadan) le dio un presupuesto de 100 billones de IDR. En primer lugar, el presupuesto a principios de 2025 es de 71 billones de IDR que planeamos con ahorros. eficiencia«, dijo Prabowo.

Prabowo dijo que estos ahorros se obtuvieron recortando una serie de actividades en el ministerio que se consideraban innecesarias, como ceremonias y celebraciones ceremoniales.

Prabowo dijo que estas medidas de eficiencia lograron ahorrar el presupuesto de alrededor de 300 billones de rupias, parte de los cuales se asignaron para apoyar el programa MBG.

«Y agregué 100 billones de rupias de 71 billones de rupias, agregué 100 billones de rupias», dijo.

Sin embargo, en el camino, Dadan informó a Prabowo que la mayor parte del presupuesto proporcionado no era totalmente necesario para construir 30.000 cocinas para finales de 2025.

«Así que lo devolvió al gobierno central, sí, a mí me devolvió 70 billones de rupias, se devolvieron 70 billones de rupias», dijo Prabowo.

Prabowo también elogió los pasos de Dadan y los llamó nueva historia en Indonesia. Porque, dijo, los funcionarios casi nunca devuelven el presupuesto.

«Creo que en la historia de la República de Indonesia casi nunca ha sucedido que los funcionarios devuelvan dinero, generalmente a partir de noviembre, los funcionarios gastaron el dinero, buscando actividades en las que gastar el presupuesto», dijo Prabowo.

«Dijo, devuelvan 70 billones de IDR. Así que utilizaremos gran parte de estos 70 billones de IDR para ayudar a las personas necesitadas, para ayudar a las aldeas, ayudar a los pescadores, ayudar a todos los necesitados. Así que creo que debemos respetar al señor Dadan como un patriota», dijo.