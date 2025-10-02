Estirando la industria deportiva indonesia, MotoGP Mandalika trajo un impacto de RP. 4.8 billones

VIVA – Ministro de Jóvenes y Deportes de la República de Indonesia (Menpora Ri), Erick thohir, enfatizó que la implementación MotoGP Mandalika No solo valioso como un evento deportivo de clase mundial, sino también una moto que conduce para el turismo deportivo de Indonesia.

Indonesia, especialmente Lombok, West Nusa Tenggara regresará al centro de atención mundial con la tenencia MotoGP Mandalika 2025 que tendrá lugar del 3 al 5 de octubre.

Este evento, dijo Erick, no fue solo un espectáculo de deportes, sino parte de Legacy Indonesia en el ámbito internacional.

Con un contrato de implementación de hasta 2031, Indonesia tiene una gran oportunidad para optimizar los beneficios a largo plazo, tanto en términos de mejora de la economía local como los logros deportivos nacionales.

«No tenemos muchos eventos de varios años. MotoGP es uno de ellos. Por lo tanto, debemos movernos rápidamente, maximizar el impacto y garantizar que Indonesia sea cada vez más conocida como la gran cantidad de eventos deportivos de clase mundial», dijo Erick.

«Sabemos, en el futuro, el turismo debe ser uno de los impulsores económicos. Desde el Ministerio de Jóvenes y Deportes, nuestro enfoque es el turismo deportivo. Este MotoGP es importante, porque este evento de varios años dura hasta 2031. Debemos aprovechar esta oportunidad para fortalecer la marca nacional de Indonesia», explicó.

MotoGP Mandalika 2025 tendrá un gran impacto en la economía y la comunidad se estima en Rp4.8 billones.

La facturación económica de Rp4.8 billones se obtiene de varios sectores, incluido el gasto turístico (alojamiento, alimentos, bebidas), actividades de MIPYME, ingresos regionales y transacciones económicas directas durante el evento.

El diputado del desarrollo de la industria del deporte, Raden Isnanta, enfatizó que este número demuestra que el turismo deportivo se ha convertido en una nueva fuerza para Indonesia.

«Se ha demostrado que este evento absorbe grandes cantidades de mano de obra, mejora el rendimiento de las MIPYME al 30-50 por ciento por año, y aumenta las visitas a turistas nacionales en hasta un 51 por ciento. La participación de la gente local alcanza el 70 por ciento, incluso el mariscal Mandalika ahora se confía en que sirvan en Sepang y otros países asiáticos», dijo Isnanta.

Según Isnanta, la implementación de MotoGP Mandalika no es solo una raza, sino una ventana que muestra la cara de Indonesia en el escenario mundial. Por lo tanto, Isnanta también enfatizó la importancia de la colaboración de varias partes en el éxito de este evento.

«MotoGP Mandalika es un escenario internacional que cuenta con NTB e Indonesia. Esto no es solo un turismo deportivo, sino también la marca nacional que hace que nuestra industria deportiva continúe avanzando», dijo Isnanta.

«La clave del éxito de MotoGP es la cooperación mutua. El gobierno central, las regiones, los patrocinadores, para que la comunidad se mueva. Sin colaboración, no podremos presentar un evento tan grande», dijo.

Además, Isnanta evaluó que MotoGP Mandalika ha cambiado la perspectiva del mundo sobre los deportes indonesios. Dijo que el éxito de Mandalika inspiró a otras regiones a desarrollar el turismo deportivo.

«En el pasado, los deportes solo se vieron en términos de logros. Ahora vemos cómo los deportes contribuyen directamente a la economía, la cultura y el turismo. Esta es la nueva cara de la industria deportiva indonesia», dijo.

«Queremos que una exitosa historia de Mandalika no se detenga aquí. En el futuro, los eventos deportivos internacionales deben estar más presentes en Indonesia. Desde Sabang hasta Merauke, todos tienen potencial», dijo.

Dorna también declaró que su orgullo podría volver a sostener a MotoGP en Mandalika. Dorna subrayó el impacto tangible de este evento en la economía de la comunidad y una mayor pasión del turismo de Lombok presenciado por el mundo.

«La colaboración es una parte importante del éxito de este evento», dijo mientras expresaba gracias por la cooperación de todas las partes.