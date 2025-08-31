Estiramiento de la evolución digital del mañana, el evento Batic 2025 es cada vez más impresionante

VIVA – Bali anual Telkom La Conferencia Internacional (Batic) 2025 se abrió oficialmente, presentando cientos de líderes de telecomunicaciones globales y regionales, responsables políticos e innovadores industriales bajo el gran tema «encender la evolución digital del mañana».

Leer también: Telkom Solution lanza el Centro de Excelencia Telkom AI para acelerar la adopción de IA en Indonesia



El evento fue inaugurado por el director gerente y entre Setyanto Hantoro, junto con el presidente presidente de PT Telkom Indonesia (Persero) TBK (Telkom) Dian Siswarini y CEO Telin Budi Satria Dharma Purba en Mangupura Hall, Bali International Convention Center (BICC), Westin Resort, Nusa Dua. Al evento también asistieron el subdirector de Telkom, Muhammad Awaluddin, otros directores de Telkom.

Setyanto Hantoro reveló un compromiso y entre hacer de Indonesia un centro de datos regional, así como integrar tecnología como AICloud, biotecnología y energía verde en cada inversión. Además, dijo que y entre no solo movilizar capital, sino también construir asociaciones globales, transferencia de tecnología y ejecución disciplinada para fomentar la competitividad, la dureza y la prosperidad a largo plazo, al tiempo que invitan a los inversores globales a participar en la formación del futuro de Indonesia.

Leer también: Telkom invita a estudiantes, estudiantes, comunidades y colaboración de las MIPYMES en el programa Bumi Emocionante Festival 2025



En línea con esta visión, Dian Siswarini en su apertura titulada «Empoderando el futuro digital: conectividad, innovación y crecimiento» Batic 2025 Como un foro estratégico para construir una colaboración estratégica en todos los sectores.

«Batic es más que una simple conferencia, este foro es una plataforma para acciones colectivas. A través de la colaboración, queremos construir un futuro conectado para todos», dijo.

Leer también: Infomedia Handly Global Partner Fortaleciendo Servicios de Centro de Contact AI basado en AI



Dian también agregó que la transformación de Telkom también estaba en armonía con ese espíritu.

«Telkom se está transformando en una tenencia estratégica, centrándose en B2C, infraestructura digital, negocios internacionales y soluciones B2B. Introducimos al Indonesia Cable Express (ICE) para posicionar a Indonesia como un centro digital digital indo-pacífico y un centro de excelencia de IA de lanzamiento para fomentar el talento, la innovación y la solución real de AI.

El primer día de la conferencia lleva el subtema «sentar la base digital» que enfatiza la importancia de la infraestructura como base de la innovación digital futura. Como aceleración de la transformación global, las discusiones destacan el papel de los cables submarinos, los centros de datos y las soluciones de red seguras como la columna vertebral de un ecosistema digital fuerte. Es esta sólida base y escalabilidad la que garantizará la sostenibilidad, así como abrir el camino para avances tecnológicos como la IA, la conectividad de próxima generación y las plataformas sofisticadas.

La agenda comenzó con una presentación del socio gerente senior de FTI Delta Sam Evans, titulada «Desbloqueando el poder de la tecnología futura». En su presentación, enfatizó la importancia de la red como una conducción para la innovación transformadora y las oportunidades de crecimiento de apertura en la era digital.

Respondiendo a estos desafíos y oportunidades desde la perspectiva industrial, el CEO Telin Budi Satria Dharma Purba enfatizó la importancia de la asociación.

«En el mundo impulsado por datos y conectividad, el éxito depende de la innovación conjunta. Vemos un fuerte optimismo en el sector de conectividad de Asia y el Pacífico, con la nube, 5G y la IA fomentando el crecimiento de la demanda de 35-40% cada año.

El primer día del evento continuó con el panel «Infraestructura de próxima generación: habilitando la revolución tecnológica» que discutió el papel de los cables submarinos, 5G, AI, Cloud y Edge Computing en la formación de paisajes digitales globales. Este panel presenta líderes de la industria internacional, incluidas Budi Satria Dharma Purba, Jayanth Nagarajan, Dr. Meng Shusen, Derrick Buckley, Maxie Reynolds, Eduardo Mateo, Eduie Tay, Leon Chen y Frederick Chul.

La siguiente sesión titulada «Beyond Boundaries: cómo la tecnología está transformando la comunicación» presenta expertos globales como Matt Ekram, Kharisma, Nabil Baccouche, Pushpendra Singh, Li Li San y Goran Valjak. La discusión destacó cómo la IA, la nube y la plataforma inmersiva revolucionaron la comunicación, mientras respondía los desafíos relacionados con la seguridad, el cumplimiento y la accesibilidad.

Además de las discusiones, Batic 2025 también es un lugar para firmar una serie de cooperación estratégica. En esta ocasión, también se firmaron varias firmas de cooperación, incluida la colaboración entre BBIX y Telin para expandir la asociación remota IX; Especialista en el centro de datos y telin para acuerdos de canales de distribución; Velo Technologies and Telin para el Acuerdo del Canal de Distribución; y Acasia y Telin para acuerdos de canales de distribución.

El primer día de Batic 2025 se cerró con una cena de gala en Bhagawan Park, donde los participantes disfrutaron de la atmósfera de redes cálidas, así como una hospitalidad balinesa típica, que se convirtió en la base de colaboración sostenible en los días siguientes.