Estimulando la bauxita aguas abajo, Bahlil garantiza que los precios no caerán aunque aumenten las fundiciones

Jacarta – El ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, enfatizó que el gobierno lo alentará. río abajo bauxita garantizando al mismo tiempo que el precio no bajará, a pesar de la cantidad horno de fundición aluminio Aumentar.

Lea también: 44 de 190 empresas solicitan la reapertura de IUP, Bahlil: 4 están bien



«La bauxita es uno de los productos que fomentaremos la transformación, y ahora hemos prohibido la exportación de materias primas», dijo Bahlil en la zona de Senayan, en el centro de Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Según datos del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Indonesia ocupa el cuarto lugar entre las mayores reservas de bauxita del mundo, con un volumen que alcanza el 9,8 por ciento de las reservas mundiales.

Lea también: Bahlil revela los viejos trucos de los empresarios mineros: ejercer presión, eludir las reglas y conquistar a los funcionarios





MIND ID Holding Proyecto de fundición de bauxita.

Aparte de eso, Indonesia también ocupa la sexta posición más alta del mundo en cuanto a producción de bauxita, con una participación de la capacidad de producción que alcanza el 2,6 por ciento de la producción mundial.

Lea también: Prabowo encargado de gestionar los recursos naturales, Bahlil: no lo gastemos todo de una vez



El gobierno también ha suspendido las exportaciones de materias primas de bauxita desde 2023. El objetivo es acelerar el crecimiento de las industrias procesadoras nacionales, incluida la industria del aluminio como producto derivado de la bauxita.

«La capacidad total de las fundiciones de aluminio construidas es de 17,5 millones de toneladas de materias primas», afirmó.

Bahlil incluso se atrevió a garantizarlo. precio La bauxita se mantiene y no cae aunque aumenten las fundiciones de aluminio. Esto es lo mismo que ha ocurrido con los precios del níquel, ya que Indonesia ha llevado a cabo intensamente un downstreaming. Bahlil admitió que esta garantía también se basó en la alta demanda interna de aluminio.

«Ahora todavía importamos muchos productos derivados de la bauxita, como el aluminio. Así que entre las necesidades internas y la capacidad industrial, la necesidad es aún mayor. Así que no hay problema», dijo Bahlil.

Por otro lado, continuó Bahlil, el gobierno tiene como objetivo que la inversión en el sector downstream de minerales y carbón en 2025 alcance entre 7.000 y 8.000 millones de dólares. Hasta agosto de 2025, se registró que la realización de inversiones alcanzó el rango de 3 mil millones a 4 mil millones de dólares.

«La recaudación hasta agosto fue de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Esto es parte de las medidas del gobierno para seguir fomentando la bauxita», afirmó.