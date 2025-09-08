Estimado general, no corrí en ningún lado

Yakarta, Viva – CEO Malaka Project, Ferry Irwandi Finalmente abriendo la voz después de que su nombre es llamado por Dansatsiber TNI Brigadier General Juinta Omboh (Jo) Sembring sobre presuntas acciones criminal en la sala digital.

A través de cargas en la cuenta Instagram Su personalidad, Ferry, negó la afirmación de que el TNI había tratado de contactarlo.

«Querido General, no corrí en ningún lado. Después de que mi número fue didoxxing, nunca cambié el número. Así que hasta ahora, si dije que intenté contacto, nunca me contactaron. Gracias», escribió Ferry en su carga, el lunes 8 de septiembre de 2025.

En su declaración, Ferry enfatizó que estaba listo para enfrentar todas las consecuencias legales que podrían surgir de esta polémica. Rechazó la suposición de que trató de evitar.

«Una cosa, estoy listo para enfrentar todo. Tómelo con calma, nunca me han educado para ser un cobarde o tímido», dijo.

Comandante de la Unidad Siber (Dansatsiber) Tni Brigadier General Jo Sembiring

Además, Ferry también entregó un mensaje ideológico. Afirmó que la idea no podía extinguirse solo criminalizando o amenazas criminales.

«Transmito una cosa, las ideas no pueden ser asesinadas o encarceladas», escribió.

Anteriormente, comandante de la unidad Cibernética (Dansatsiber) Tni, general de brigada Juinta Omboh (Jo) Sembring, dijo que su partido había encontrado presuntos actos criminales presuntamente cometidos por Ferry Irwandi después de realizar patrullas cibernéticas.

«Hoy estamos junto con el TNI Danpuspom, hay Kababinkum TNI y Kapuspen Tni. Nuestra presencia en la Policía Metropolitana de Yakarta, además de mantenerse en contacto con nuestros amigos aquí, también hemos realizado consultas con nuestros hermanos y hermanas en la policía de Jakarta Metropolitan», dijo Jo a Reporters el lunes 8 de septiembre de 2025.

JO explicó que los hallazgos no fueron solo opiniones, sino basados ​​en patrullas cibernéticas realizadas por la unidad.

A partir de los resultados del monitoreo, su partido encontró hechos que condujeron a presuntos actos criminales.

«Nuestra consulta está relacionada con nosotros para encontrar los resultados de las patrullas cibernéticas. Encontramos algunos hechos de presuntos actos penales cometidos por el hermano Ferry Irwandi.

Según Jo, el TNI eligió canales legales para hacer un seguimiento de estos hallazgos. Hizo hincapié en que este caso involucró un gran nombre que había afirmado comprender el algoritmo y el sistema cibernético, el proceso aún se colocaría dentro del marco legal aplicable.

«Además, como ciudadanos respetuosos de la ley, ciertamente presentamos la ley, de modo que por el supuesto delito tomaremos medidas legales», dijo.

Jo no especificó más qué artículo supuestamente violó por Ferry Irwandi. Afirmó que los detalles sobre los elementos criminales solo se podían presentar después de que la investigación oficial se estaba ejecutando.

«Más tarde habrá una investigación, continuamos», dijo.

Jo también reveló que su partido había tratado de contactar directamente a Ferry Irwandi. Sin embargo, el esfuerzo falló porque el número de teléfono de Ferry no estaba activo.

«(¿Anteriormente, tenía una comunicación directa con él?) La probamos, el teléfono celular estaba muerto, no podía, mi personal lo contactó», dijo Jo.

Jo agregó, como funcionario que también se dedicaba a cibernético, había querido aclarar la declaración de Ferry directamente relacionada con el algoritmo.

Sin embargo, debido a que no se puede hacer la comunicación, el TNI decidió presentar casos al ámbito de la ley.

«Trato de consultar, porque habla sobre el algoritmo y otros, como Dansatsiber también tiene cosas así. Intento contacto, dijo mi personal, no puedo. Eso es todo, gracias», concluyó.

