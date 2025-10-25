Estilo Parlente Sangun Ragahdo, Aparición de la abogada Tasya Farasya 11-12 Mismo cliente

Jacarta – No Sangun Ragahdoabogado que maneja divorcios Tasya Farasya y Ahmad Assegaf, están actualmente en el punto de mira del público. No sólo por su trabajo en el mundo del derecho, sino también porque su apariencia no es considerada menos glamorosa que la de su cliente.

Ragahdo no es una figura nueva en el mundo jurídico. Es conocido como hijo de la actriz Yayuk Suseno y del famoso abogado Henry Yosodiningrat. Su distinguido origen familiar y su brillante carrera jurídica lo han hecho cada vez más atractivo. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Sin embargo, lo que ahora se está discutiendo ampliamente no es sólo su reputación, sino también su estilo de vida que llamó la atención cuando asistió al juicio de divorcio de Tasya Farasya en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.

En el vídeo que subió a su cuenta personal de TikTok, Ragahdo luce elegante con varios artículos de lujo. Se le vio llevando la última serie de iPhone, que cuesta alrededor de 27 millones de IDR, y llevaba un reloj de oro y plata que le daba una impresión de clase.

Sangun Ragahdo Yosodiningrat

Al parecer, esta aparición también fue destacada directamente por Tasya Farasya. A través de Threads, la influencer de belleza escribió su reacción ante el estilo de la abogada.

«No soy lo suficientemente fuerte para ser abogada», escribió Tasya en su publicación acompañada de un emoji llorando, citada el sábado 25 de octubre de 2025.

Ragahdo luego respondió a este comentario con un estilo relajado pero confiado.

«Hay que ser igual al cliente», respondió Ragahdo.

Ambos también recibieron mucha atención por parte de los internautas, quienes consideraron que la relación entre cliente y abogado era muy compacta y elegante. Muchos dicen que Ragahdo es adecuado para acompañar a Tasya, no sólo en la sala del tribunal, sino también en cuestiones de moda.

En el mismo juicio también compareció como testigo la madre, Alawiyah Alatas o Ala Alatas. Su apariencia no llama menos la atención. Lucía glamorosa con un traje completamente negro combinado con accesorios dorados de Gucci, gafas de sol YSL y un bolso Hermes Birkin Croco azul brillante cuyo valor se estima en miles de millones de rupias.

Con el estilo de las figuras involucradas, el juicio de divorcio de Tasya Farasya y Ahmad Assegaf en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta parecía más un desfile de moda de alto nivel que un juicio ordinario.