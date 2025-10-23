¡Estilo de vida del jugador Persib! Cómo obtener una Yamaha Nmax Turbo gratis, sin necesidad de ahorrar durante años

Jacarta – Cuando se habla de alto rendimiento y espíritu incansable, Persib Bandung es uno de los equipos que lo demuestra de manera más consistente. No sólo en el campo, sino también como inspiración para un estilo de vida inteligente para Bobotoh que quiere parecer rápido y eficiente en la vida cotidiana.

Lea también: ¡Regreso caliente! Augusto Fernández obtiene el comodín en MotoGP Malasia 2025



Entonces, para aquellos de ustedes que quieran verse tan geniales como los jugadores de Persib en las calles, yamaha Nmax Turbo podría ser la elección correcta. Esta motocicleta ha captado con éxito la atención de los fanáticos del automóvil desde su lanzamiento el año pasado, con su alto rendimiento y apariencia deportiva típica de una «moto campeona».

El Yamaha Nmax Turbo está equipado con un motor Blue Core VVA monocilíndrico de 150 cc capaz de producir 11,3 kW (alrededor de 15 tk) de potencia a 8.000 rpm y 14,2 Nm de par a 6.500 rpm, 0,3 Nm más que la versión anterior.

Lea también: Hay motos que son capaces de levantarse solas sin ayuda del conductor



La aceleración es suave, receptiva y lista para funcionar como el rápido contraataque de Maung Bandung a través de los pies de Thom Haye o Eliano Reijnders.

Lea también: Quararo Prabiro Natural Price es creación en el MotoGP australiano Australia



Pero la mejor noticia: ¡puedes tener una Yamaha Nmax Turbo sin tener que ahorrar durante años ni ganar un sorteo!

¿El método? Utilice la estrategia inteligente del entrenador Bojan Hodak en el campo: jugar con eficacia, aprovechar las oportunidades.

A través del programa de gasto inteligente de OCBC Indonesia, puede canjear Millas Voyage al comprar con una tarjeta de crédito OCBC Voyage o OCBC 90°N en Poinseru, que luego se pueden canjear directamente por una Yamaha Nmax Turbo.

Curiosamente, no se trata sólo de motos. También hay premios como iPhones, MacBook Air M3 y Nintendo Switch. Todo se puede obtener simplemente con la rutina diaria de compras: en línea, comestibles, comida y pago de facturas.

Uno de los usuarios de OCBC Voyage que conocimos en el área automovilística del norte de Yakarta admitió que este sistema le sorprendió.

«Al principio no creía que pudiera canjear puntos por una moto. Pero resulta que se puede, siempre y cuando seas disciplinado como el entrenamiento en equipo. Sólo 2.250.000 Poinseru, y podrás llevarte la Yamaha Nmax Turbo a casa», dijo Valen, el jueves (22/10).

Aquí está la manera fácil:

Intercambio de millas de viaje a Poinseru:

Conserje de viajes de Hubungi.

Confirma la cantidad de millas que deseas canjear.

Poinseru estará disponible un máximo de H+2 (días laborables).

Canje de Poinseru a través de OCBC Mobile: