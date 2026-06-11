Este usuario de WHOOP realiza un seguimiento de qué compañeros de trabajo le estresan más

Sanuj Bhatia / Autoridad de Android

TL;DR Un usuario de WHOOP creó una tabla de clasificación de estrés basada en inteligencia artificial que clasifica a los compañeros de trabajo según los picos de frecuencia cardíaca durante las reuniones.

El proyecto utiliza datos WHOOP de ingeniería inversa, el modelo Fable de Claude y eventos de calendario para hacer coincidir las respuestas al estrés de los asistentes a la reunión.

Si bien están lejos de ser científicamente perfectos, estos experimentos demuestran usos creativos e inesperados de la IA y los datos portátiles.

Cada lugar de trabajo tiene su propia personalidad estresante. Si ninguno de tus compañeros de trabajo te viene a la mente, es muy probable que te tengan en su lista. Un usuario de WHOOP probó la idea utilizando datos que podrían usarse para descubrir las mayores fuentes de estrés en el lugar de trabajo. Los resultados son divertidos y sorprendentemente reveladores.

Al combinar datos de su rastreador de ejercicios WHOOP y su calendario de trabajo, Pankaj Tanwar creó un sistema que identificó qué compañeros de trabajo estaban más estrechamente asociados con picos en su frecuencia cardíaca. Esto finalmente lo llevó a crear una “tabla de clasificación de estrés” personal que clasificaba a sus compañeros de trabajo según el nivel de estrés que causaban durante las reuniones.

Compartió sus experimentos en X, publicando capturas de pantalla de la tabla de clasificación mientras ocultaba sabiamente la identidad de todos. El panel desglosa las reuniones utilizando métricas como el aumento de la frecuencia cardíaca, la puntuación de estrés y el impacto acumulativo a lo largo del tiempo.

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Según Tanwar, el proyecto funciona con el nuevo modelo Fable de Claude junto con algún código personalizado. Para que funcione, realizó ingeniería inversa en partes del sistema WHOOP para acceder a datos de frecuencia cardíaca minuto a minuto, algo a lo que estos dispositivos portátiles no suelen exponer a los usuarios con ese nivel de detalle. Luego cruzó esos datos con eventos del calendario y listas de asistentes para identificar qué reuniones coincidían consistentemente con frecuencias cardíacas elevadas.

Las tablas de clasificación no solo enumeran los posibles factores estresantes. Algunos compañeros de trabajo parecen en gran medida neutrales, mientras que otros se asocian con una lectura más tranquila, ganando efectivamente una reputación como aliviador del estrés en la oficina. Todo lo cual convierte una simple recopilación de datos biométricos en una descripción muy entretenida de la dinámica del lugar de trabajo.

Por supuesto, hay muchas variables que pueden influir en la frecuencia cardíaca más allá de un compañero de trabajo en particular. Una caminata apresurada hasta una sala de reuniones, subir las escaleras entre pisos, una taza extra de café o incluso un refrigerio dulce pueden mejorar la lectura. Varios comentaristas señalaron que los datos fisiológicos sin contexto sólo pueden contar una parte de la historia.

Sin embargo, eso no es realmente lo que hace que este experimento sea interesante. Puede que las tablas de clasificación no sean una medida científicamente precisa del estrés en el lugar de trabajo, pero son un ejemplo creativo de lo que puede suceder cuando se combinan datos portátiles, habilidades de codificación e inteligencia artificial. Si bien la conversación en torno a la IA a menudo se centra en la productividad o la interrupción del trabajo, proyectos como este muestran otro lado de la tecnología: ayudar a las personas a descubrir patrones en la vida cotidiana que de otro modo pasarían desapercibidos.

No, probablemente no deberías juzgar a un compañero de trabajo basándose únicamente en una tabla de frecuencia cardíaca. Pero como experimento divertido y ligeramente peligroso en el lugar de trabajo, es uno de los usos más inventivos de la IA y los datos portátiles que hemos visto últimamente.

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