Este UMKM de salud se desarrolló más rápidamente gracias al programa de empoderamiento de Bri «Brillian Young Entrepreneur»

VIVA – Las quejas experimentadas desde que la adolescencia se convirtió en un punto de inflexión para que Anita Hartono comprenda la importancia de mantener la salud. Desde entonces, comenzó a seguir una forma de fortalecer la inmunidad del cuerpo mientras mantuvo el equilibrio de las bacterias buenas.

La búsqueda de soluciones es lo que lo reúne con kombucha o bebidas del té probiótico y antioxidante fermentado. Inicialmente consumió para la salud personal, pero con el tiempo el interés se convirtió en una iniciativa comercial con la marca Mambucha, que ahora ha embolsado la certificación de BPOM y Halal Indonesia.

Anita reveló que durante 25 años, había estado tomando drogas para superar sus problemas digestivos. Luego, en 2021, un amigo sugirió que libere la dependencia de las drogas y probara la kombucha.

«Inicialmente, lo intenté, y resultó que los resultados fueron muy nutritivos, el sabor era delicioso. A partir de ese año, quiero que muchas personas también sientan los beneficios de la kombucha», dijo Anita.

Explicó que Kombucha misma era una bebida fermentada tradicional que se había consumido desde hace más de 2.000 años. Hecho de una solución de té verde y té negro fermentado con cultivo bacteriano y de levadura, la kombucha contiene probióticos y antioxidantes que son útiles para mantener la salud, la piel y la digestión.

Para él, la calidad de la kombucha que brinda un millón de beneficios solo se puede producir a partir del proceso de fabricación llevado a cabo con plena integridad.

«Cada buena botella de Kombucha comienza desde la intención de traer bondad natural de manera consistente y responsable», agregó.

Este valor es lo que Anita se mantiene firme en cada producto Mambucha que se presenta al mercado. Gracias a su consistencia en el mantenimiento de la calidad del producto, haciendo que muchas personas crean y estén interesadas, por lo que esa demanda continúa aumentando. Como resultado, para responder a estas necesidades, se amplió la capacidad de producción. Ahora, su negocio ha sido apoyado por más de 40 trabajadores que tienen la tarea de manejar el proceso de producción y distribución. Mientras tanto, Kombucha producida en un mes alcanzó 8000 litros enviados a varias ciudades en Indonesia.

Aunque no ha podido exportar productos de Kombucha debido a una vida útil relativamente corta, aproximadamente un mes, Mambucha no se limita. Anita ahora está preparando un paso de expansión a través de una línea de cuidado de la piel natural basada en la fermentación de kombucha, que se desarrolló específicamente para responder a las necesidades del cuidado sensible de la piel, irritación, a la inflamación. También se dirige a varios países como destinos de exportación, incluidos Estados Unidos, Singapur, Malasia y Japón.

«En este momento no hemos podido exportar kombucha debido al período de seguridad de solo un mes. Pero a través de este cuidado de la piel, vemos un mayor potencial para penetrar en el mercado internacional», dijo Anita.

El desarrollo de Mambucha desde la cocina de la casa para ser dueño de su propia casa de producción es ciertamente inseparable del espíritu de aprendizaje y colaboración que continúa construyendo durante todo el viaje de negocios. En la fase de encontrar un espacio de crecimiento más amplio, Anita encontró un impulso importante a través del programa Brillante joven emprendedor (PMB) iniciado por Bri.

A través del programa, además de obtener conocimientos y mentores que son relevantes para la fase comercial, también logró registrar los logros como el ganador de la mejor categoría de salud/bienestar de la mejor atención médica en 2024. A partir de este programa, comenzó a reconocer el ecosistema de desarrollo de MIPYME que se centró en aumentar la competencia y ampliar las redes estratégicas.

«En ese momento, mi condición comercial todavía estaba a la edad de tres años. Me uní a PMB no por perseguir premios, sino porque quería aprender más, buscar mentores y ampliar la visión», dijo Anita.

Dijo que uno de los momentos más impresos para él fue una sesión de tutoría con profesionales de negocios e inversores. Aquí es donde se dio cuenta de que muchas PYME, incluido él, a menudo estaban atrapados en la etiqueta ‘pequeña’.

«En PMB, se nos alienta a soñar en grande. Que las MIPYMES pueden ser un negocio que cambia el mundo», recuerda.

Desde que siguió el programa, Anita también me dijo que estaba cada vez más segura de traer a Mambucha a ascender a la clase, construir una base comercial más fuerte y abrir mayores oportunidades en el futuro.

En una ocasión separada, el Secretario Corporativo de BRI, Dhanny, dijo que BRI continúa comprometido a ser un socio de crecimiento para MIPYMES en toda Indonesia, tanto a través de financiamiento como de diversos programas de capacitación, asistencia y acceso al mercado a través de Expo y Exposiciones.

«Queremos asegurarnos de que las MIPYME como Mambuha no solo sobrevivan, sino que también desarrollen y compitan en los mercados nacionales e incluso globales», dijo Dhanny.