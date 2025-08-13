¡Este trabajo hace que la vida sea más feliz, no solo un gran salario!

Yakarta, Viva – Cuando era niño, a menudo imaginamos trabajar Sueños que están llenos de entusiasmo y emoción, que van desde convertirse en un piloto de la aeronave, inspiradores de maestros, hasta exploradores espaciales. Sin embargo, a medida que envejecemos, la realidad nos obliga a centrarnos más en los trabajos estables y pagados, aunque puede que ya no despierta la misma pasión.

Muchas personas finalmente están atrapadas en un trabajo que se siente como una obligación, no una llamada de alma. La pregunta es, ¿es posible que podamos combinar la estabilidad financiera con la verdadera felicidad? carrera?

Un estudio a gran escala intenta responder esto con datos bastante sorprendentes.

Estudio: cómo se mide el cumplimiento

Cita de Times de la IndiaMiércoles 13 de agosto de 2025, los investigadores realizaron una encuesta de más de 59,000 personas en 263 tipos de trabajo. Las mediciones no solo se llevan a cabo a través de cuestionarios detallados, sino también análisis de sangre para evaluar los factores de salud relacionados con la salud. Ellos analizan:

– Naturaleza del trabajo

– Nivel salario

– Carácter y personalidad

– Satisfacción laboral autoinformada

El resultado, publicado en New Scientist, muestra que el trabajo con el más alto nivel de satisfacción no es el más trabajo con el mayor salario.

El trabajo más feliz: el papel del cuidado y los clientes potenciales creativos

En la cima de una feliz lista de trabajo es el trabajo en el campo de la atención, como asistentes de salud y enfermeras en el hogar. Este trabajo da un fuerte sentido de objetivo porque los trabajadores se sienten realmente contribuyendo a la vida de los demás.

La escritura también se clasifica en la parte superior, dando satisfacción a través de la autoexpresión creativamente. No solo eso, el trabajo religioso, como sacerdotes o líderes religiosos, ocupa altas posiciones porque proporciona en profundidad el cumplimiento a través del servicio espiritual y la orientación.

Aunque exige emocionalmente, este papel ofrece una clara sensación de significado y un alto valor en los ojos del culpable.

El más insatisfactorio

Por otro lado, el trabajo en la cocina, el transporte y las ventas se registran como el nivel más bajo de satisfacción. La razón principal incluye horas de trabajo largas e irregulares, altos niveles de estrés y tareas que tienden a repetirse sin espacio para una creatividad significativa o conexiones personales.

Por qué es importante el sentido de satisfacción

Este estudio confirma que la satisfacción laboral no solo depende de la cantidad de salario. Aunque la seguridad financiera sigue siendo importante, el sentido del propósito, la autonomía y la armonía entre el trabajo y los valores personales en realidad tienen un papel más importante en la creación de felicidad.

Para aquellos que se sienten atrapados en trabajos insatisfactorios, los expertos sugieren comenzar a explorar pasatiempos o proyectos paralelos que dan sentido, o gradualmente consideran un cambio de carrera a un campo más basado en el propósito.

Como revelaron los investigadores, encontrar un trabajo que haga feliz no es una cuestión de encontrar el mayor salario, sino que encontraron un equilibrio entre los ingresos y un sentido de logro interno.