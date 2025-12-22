Este superdeportivo está descontinuado, ¡aquí está la razón!

Jacarta – ferrari detenido oficialmente producción 812 GTS, uno de los superdeportivo icónico con máquina El V12 de aspiración natural es conocido como un símbolo de pura experiencia de conducción.

Este modelo ha sido uno de los favoritos entre los fanáticos de Ferrari desde su presentación en 2019 porque brinda una auténtica sensación de araña V12 con motor delantero, diferente a la tendencia. móvil Los modernos utilizan más turbos o híbridos.

La decisión de Ferrari de detener la producción del 812 GTS es visible desde febrero de 2022, cuando la empresa dejó de aceptar nuevos pedidos. La producción continuará para completar los pedidos existentes hasta que finalice oficialmente en el segundo trimestre de 2024.

Esta estrategia se llevó a cabo como parte de la actualización del portafolio de Ferrari para seguir siendo competitivo y mantener los márgenes de ganancias, porque los modelos más antiguos generalmente comienzan a experimentar una disminución en la demanda.

El 812 GTS es un superdeportivo poco común, ya que fue uno de los primeros Spider V12 con motor delantero disponibles para los clientes habituales en la producción en serie regular, más de 50 años después del 365 GTB/4 Daytona Spider.

Este coche está equipado con un motor V12 atmosférico de 6,5 litros con alrededor de 800 CV, proporcionando una sensación mecánica y un carácter distintivo de Ferrari difícil de encontrar en los vehículos modernos. Estas ventajas son las que hacen que el 812 GTS sea tan apreciado y recordado como uno de los Ferrari más emblemáticos de la era moderna.

El modelo sustituto que toma el puesto del 812 GTS es el Ferrari 12Cilindri Spider, que se presentó en mayo de 2024. Este coche sigue manteniendo la filosofía de un motor V12 atmosférico de mayor potencia, que ronda los 830 CV, y combina tecnología avanzada sin abandonar el carácter clásico de gran turismo.

Aunque ya hay 812 GTS interrumpido producción, su influencia todavía se siente. En el mercado secundario, los precios de estos automóviles se están disparando, y muchas unidades se venden por más de 500.000 dólares o el equivalente a 8.300 millones de IDR, lo que refleja su condición de superdeportivos raros y objetos de colección muy deseables. La decisión de Ferrari de descontinuar el 812 GTS marca el final de un capítulo importante en la historia de los motores V12 puros y también abre una nueva era para la próxima generación de autos Ferrari.

El cese de la producción del 812 GTS no es sólo una cuestión de negocios, sino que también es un momento importante para la comunidad de entusiastas y coleccionistas, que ahora está siendo testigo de la transición de la leyenda del motor V12 clásico a la era de los superdeportivos modernos que aún mantienen la filosofía de rendimiento y la estética de Ferrari. El 812 GTS siempre será recordado como un símbolo legendario e irremplazable de pura experiencia de conducción.