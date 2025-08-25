¡Este sofisticado avión de combate se disparó!

Yakarta, Viva – En 2018, el mundo de la aviación militar se sorprendió por un incidente único que ocurrió en la base aérea belga de Florennes. No batallas aéreas, no ejercicios de combate, sino más bien un accidente Tonto que termina en grandes pérdidas.

En ese momento, un F-16 Fighting Falcon estaba experimentando un tratamiento de rutina. En el mismo lugar, hay otros F-16 que se están preparando. No debe haber nada de qué preocuparse. Sin embargo, un pequeño error convirtió la situación en un gran desastre.

El gatillo fue retirado accidentalmente

Reportado de WionewsEl martes 26 de agosto de 2025, un técnico que estaba dentro de la cabina presionó accidentalmente al M61 Vulcan Canon, un rifle Gatling de seis barriles instalado en la nariz del avión. Inesperadamente, el arma mortal disparó.

La bala estaba sobre otro F-16 que estaba estacionado completamente con combustible. En cuestión de segundos, el avión explotó violentamente. Las grandes bolas de fuego barren el área circundante y se unen a daños a otros aviones cercanos.

Este evento fue más tarde conocido como uno de los ejemplos más ridículos en la historia militar moderna: un avión de combate quien accidentalmente disparó a su propio «Wingman».

La pérdida alcanza $ 20 millones

La explosión no solo destruyó un F-16, sino que también dañó edificios e instalaciones base. Según los informes, la pérdida transmitida por Bélgica alcanzó alrededor de $ 20 millones o equivalente a más de RP300 mil millones con el tipo de cambio actual.

Para una Fuerza Aérea, perder un avión de combate no es algo pequeño. Además, F-16 se conoce como la columna vertebral de la defensa aérea europea. Solo por un error de tratamiento, una gran pérdida fue inevitable.

Además de las pérdidas materiales, este incidente también causó lesiones. Dos técnicos de tierra sufrieron una lesión debido a la gran explosión. Afortunadamente, ambos sobrevivieron.

¿Cómo ha ocurrido?

Muchos se preguntan, ¿cómo podría un chorro de combate disparar mientras está en tratamiento? La investigación reveló que se desencadenó por negligencia. Las armas no deben estar activas con balas afiladas llenas cuando el técnico funciona.

Sin embargo, en el incidente, el sistema aún está encendido, la bala está en su lugar y el dedo del técnico está en la posición equivocada. La combinación hizo un accidente como si fuera un «destino» que era difícil de prevenir.

De hecho, el protocolo de seguridad suele ser muy apretado en la base de aire. Por lo tanto, este incidente se considera un raro ejemplo de la negligencia del procedimiento que es fatal.

Entonces la leyenda de un accidente militar

La historia del F-16 filmada por su propio colega se convirtió en una de las historias legendarias en la historia militar. Sin guerra, sin una misión, y sin un oponente, un avión de combate fue destruido por errores internos.

Si el avión tiene sentimientos, tal vez este F-16 se considere una «pobre víctima» de todos los tiempos. No en el aire, no en la batalla, sino en su propia casa, en la base eso debería estar seguro.