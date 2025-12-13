Este sábado, Indonesia tiene la posibilidad de volver a cosechar oro en los SEA Games 2025

Bangkok, LARGA VIDA – El contingente indonesio tiene la oportunidad de aumentar sus ganancias. no una medalla el sábado, cuando varios atletas rojiblancos participaron en el partido final y decisivo el Juegos del MAR 2025.

Lea también: Indonesia garantiza medallas en todos los números: este es el calendario de semifinales de bádminton de los SEA Games 2025 para hoy



Las oportunidades de oro de Indonesia están abiertas a través de varios deportes líderes que han contribuido consistentemente a los podios más altos, desde la natación, la escalada en roca, el levantamiento de pesas hasta las artes marciales.

En natación, Indonesia tiene el potencial de volver a tener éxito a través de una serie de eventos finales que se llevarán a cabo en la Autoridad de Deportes de Piscinas de Tailandia, en Bangkok.

Lea también: Contraste drástico: Selección Nacional Sub-22 de Indonesia: Hace dos años vencedora, ahora cae en la fase de grupos



Varios nadadores de primer nivel están programados para participar en las pruebas de mariposa, espalda y combinado individual, que anteriormente también sirvieron como fuente de medallas para Indonesia.

La rama de escalada en roca también abre oportunidades de oro a través de los números de velocidad masculinos y femeninos que competirán en la final en el Centro de Escalada Deportiva de Bangkok. Indonesia es conocida desde hace mucho tiempo como una de las principales potencias del Sudeste Asiático en cuanto a cifras de velocidad.

Lea también: Clasificación de medallas de los SEA Games 2025: Indonesia se mantiene en la tercera posición y suma 16 medallas en el cuarto día



La próxima oportunidad proviene del levantamiento de pesas, con levantadores indonesios que aparecen en las clases ligeras que a menudo han ganado el oro en eventos múltiples en el sudeste asiático.

En artes marciales, Indonesia tiene la oportunidad de ganar el oro en taekwondo, wushu y pencak silat, ya que varios atletas rojiblancos avanzan a las semifinales y finales en eventos de artes y lucha.

Mientras tanto, el tenis y el bádminton también presentan oportunidades para obtener medallas de oro en las pruebas por equipos y de dobles, después de que los representantes de Indonesia lograron llegar a la final y a las semifinales.

Además del oro, Indonesia también tiene la oportunidad de aumentar su cuenta de medallas de plata y bronce en varias otras ramas, como tiro, atletismo y deportes de equipo, que hoy disputan semifinales y finales.

Indonesia continúa compitiendo en lo más alto del medallero. Actualmente, han conseguido 20 de oro, cinco, 28 de plata y 24 de bronce, lo que sitúa a Merah Putih en el tercer lugar de la clasificación.

Tailandia sigue firmemente en la cima con 66 de oro, 43 de plata y 28 de bronce. Vietnam está por debajo con 24 de oro, 17 de plata y 43 de bronce. (Hormiga)