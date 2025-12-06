Este puesto viral de Lontong en Bandung ofrece comida gratuita a los estudiantes víctimas de las inundaciones de Sumatra.

VIVA – Acción ciudadana para ayudar a los residentes tras un desastre inundación Las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra en Sumatra a finales del pasado noviembre siguen atrayendo la atención del público. Hay muchas maneras que la población local puede hacer para aliviar la carga de las víctimas de desastres.

Empezando por brindar asistencia a través de donaciones o incluso otros métodos simples, como lo hizo el propietario del puesto Lontong Medan en Bandung.

En una carga en la cuenta de chismes @lambe_turah, un usuario de las redes sociales capturó la aparición de una pancarta que decía que el puesto de comida proporcionaba comida gratuita a estudiantes de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

El dueño de la tienda tomó esta medida porque quería aliviar la carga de los estudiantes de las tres provincias cuyos padres se vieron afectados por el desastre.

«A los jóvenes estudiantes de ACEH, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental que están estudiando en Bandung, si no han recibido su entrega porque su familia ha sido golpeada por un desastre y sus ahorros están empezando a agotarse, por favor consigan comida en nuestra tienda. Sigan comiendo, no tengan hambre. Su cuerpo necesita energía, al menos para seguir orando», escribió el cartel del puesto.

No sólo eso, el propietario del puesto de lontong de Medan en Bandung también brindó fortaleza y oraciones a las personas afectadas por las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra en Sumatra.

«A nuestros hermanos y hermanas afectados por el desastre en SUMATRA, esperemos que se recuperen rápidamente, Aamiin», decía la pancarta.

Las acciones del dueño del puesto recibieron una cálida respuesta de los usuarios de las redes sociales. Muchos de ellos apreciaron las acciones del dueño del puesto.

«Esté sano, siempre tenga buena suerte, señor. Ojalá el dueño del puesto tenga buena suerte. Amén», comentó un internauta.

«MasyaAllah, buenas oraciones para usted, señor», rezó el internauta.

“Lloré al leerlo. Gracias gente buena, bendiciones siempre y siempre facilitando su sustento”, comentó otro internauta.

«Gracias, señor, señora, tiene mucha suerte. Que Alá siempre les facilite las cosas. Para aquellos que están estudiando fuera de la ciudad, tengan paciencia, sí, tengan paciencia si no han recibido una entrega porque en algunas zonas el acceso a la red está cortado, no funciona bien. Mis mejores deseos para usted, sí, también hay entusiasmo por estudiar», rezó otro.