Jacarta – Fútbol americano se ha convertido en el deporte más popular en Indonesia, pero el camino hacia el logro internacional todavía está lleno de grandes desafíos. Una de las raíces del problema es el desarrollo de jugadores jóvenes, que aún no está distribuido de manera uniforme y no es sostenible.

Muchos talentos potenciales han surgido en varias regiones, pero muchos han perdido el rumbo debido a la falta de instalaciones, asistencia profesional y acceso a una formación de alto nivel.

ilustración de un partido de fútbol

Por eso, varios partidos empiezan a prestar mucha atención al desarrollo del fútbol juvenil. Uno de ellos proviene del sector privado a través de iniciativas sociales y educativas como las llevadas a cabo por LOTE el grupo llega tarde programa “LOTTE Young Stars – Generación futura 2025”

Este programa es una iniciativa del Grupo LOTTE junto con Daehong Communications Indonesia como parte de las actividades de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el campo del desarrollo del deporte juvenil. El objetivo es simple pero importante: desarrollar la próxima generación del fútbol indonesio con un enfoque profesional e inspirador.

«Este año, diseñamos una campaña con temática futbolística, cuyo objetivo es desarrollar y apoyar a los niños que sueñan con convertirse en jugadores profesionales. A través de este programa, les brindamos asistencia práctica para lograr sus sueños y esperanzas», explicó Lee Chulwong, representante de Daehong Communications Indonesia, citado directamente por VIVA el jueves 23 de octubre de 2025.

De 70 niños se seleccionaron 40 mejores talentos

A la selección inicial asistieron 70 niños de varias regiones de Indonesia. De este número, sólo 40 lograron calificar para participar en la formación intensiva durante el programa.

Luego, los participantes se dividieron en cuatro equipos, cada uno de 10 jugadores:

– Equipo Tigre

– Equipo Águila

– Equipo Rajawali



Existe un Programa Especial para Jóvenes Talentos del Fútbol

Dos leyenda Se cree que el fútbol nacional es entrenador principal. Atep Rizal, ex capitán de Persib Bandung, lidera el Team Eagle y el Team Rajawali, mientras que Ismed Sofyan, ex jugador del Persija Jakarta y de la selección nacional de Indonesia, guía al Team Macan y al Team Harimau.

Además de los dos entrenadores nacionales, este programa también presenta al entrenador Lee Young-pyo, una ex estrella del fútbol surcoreano que jugó en el PSV Eindhoven, Tottenham Hotspur y Borussia Dortmund.