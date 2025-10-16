Este producto de chocolate para mipymes registra transacciones de exportación de hasta 87 mil millones de IDR a Japón en TEI Expo 2025

Jacarta – Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) bajo la dirección de PT Pertamina (Persero), Gaspol amplió inmediatamente su mercado global en el primer día de la Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 en Tangerang, Banten. PT Java Criollo Chocolate Indonesia registró transacciones de exportación por valor de 5,2 millones de dólares EE.UU. de compradores extranjeros.

Vicepresidente de Comunicación Corporativa Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, en su declaración en Yakarta el jueves, afirmó que a través de esta exposición, su partido enfatizó su compromiso de alentar el progreso de las MIPYME indonesias para que puedan penetrar en el mercado global.

«En el primer día del evento, una de las mipymes de Pertamina, PT Java Criollo Cokelat Indonesia, registró transacciones de exportación por valor de 5,2 millones de dólares, equivalentes a 87.000 millones de IDR, lo que marca un primer paso alentador en la mayor exposición comercial de Indonesia», dijo, citado el jueves 16 de octubre de 2025.

Reveló que la transacción estuvo marcada por la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) entre PT Java Criollo Cokelat Indonesia, representada por la fundadora Inge Oktavia Arina, y Being Co Ltd Japan, representada por Sakae Noda. La firma también fue presenciada por la ministra de la UMKM, Maman Abdurrahman.

Fadjar dijo que la firma de este MoU era una prueba clara de cómo las mipymes de Pertamina podían competir en el mercado internacional. «Esperamos que las otras 44 mipymes asistidas por Pertamina que participan en TEI 2025 también puedan explorar colaboraciones similares con compradores internacionales», dijo.

En la misma ocasión, Sakae Noda expresó su admiración por la calidad del chocolate indonesio. el juzgo producto producido por Java Criollo tiene ventajas naturales y precios competitivos.

Mipymes atendidas por Pertamina en la TEI Expo 2025.

«Estoy interesado porque este producto es natural, sin fertilizantes químicos y tiene muy buena calidad a un precio asequible. Espero que los japoneses puedan disfrutar de este producto de chocolate indonesio porque la calidad es extraordinaria», dijo Noda.

Por su parte, Inge Oktavia Arina expresó su orgullo de poder llevar productos locales al mercado global. «En primer lugar comprador Buscando chocolate de Indonesia y encontré nuestro nombre. Después de ver la calidad del producto, confiamos en que trabajaríamos juntos. Estamos felices de que el valor y el sabor que aportamos puedan ser aceptados en el mercado internacional. «Este es un paso importante para nosotros y para las mipymes indonesias», dijo.