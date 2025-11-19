Este preso no quiere ser liberado y pide permanecer en prisión, el motivo es conmovedor

Lampung, VIVA – Una historia conmovedora proviene de la prisión de clase II de Kotabumi, Lampung del Norte. una persona prisionero conocido como Fahri decidió quedarse prisión a pesar de que su pena de prisión terminó la semana pasada.

Lea también: El ex presidente francés Nicolas Sarkozy queda en libertad tras 20 días de prisión



Hablando con uno de los funcionarios de la prisión, Fahri incluso le rogó que se quedara allí. De hecho, no dudó en pedir trabajo en la prisión para poder quedarse allí.

«¿No puede trabajar aquí, señor, en esta prisión? Ayudar afuera o algo así», dijo, citado en la cuenta TikTok @.Prisión de KotabumiMiércoles 19 de noviembre de 2025.

Lea también: Un tribunal permite la liberación de prisión del ex presidente francés Nicolas Sarkozy, este es el motivo



El oficial que escuchó la confesión de Fahri quedó confundido y preguntó el motivo de los deseos de sus reclusos. Mientras tanto, el propio Fahri admitió que estaba confundido acerca de adónde ir después de ser liberado. Porque sus padres han muerto, mientras que su única hermana menor ya está casada y vive lejos de él. Él mismo no quería ser una carga para su hermana menor, por lo que quería permanecer en prisión.

«¿Por qué no quieres ser libre?» preguntó uno de los oficiales.

Lea también: Roy Suryo Cs, acusado de varios artículos después de convertirse en sospechoso de la acusación de diploma falso de Jokowi, ¡amenazado con 12 años de prisión!



«Sí, estoy confundido afuera, señor, porque afuera ya no tenemos familia, nuestros padres se han ido. Solo tenemos una hermana menor, especialmente porque mi hermana menor está lejos, ella también tiene un marido. ¿Cómo podría ir con él, señor, así me siento más cómoda aquí que afuera?», respondió Fahri.

Aunque suplicó que se quedara allí, los propios funcionarios de la prisión confirmaron que Fahri ya no podía vivir en la prisión. Esto se debe a que su pena de prisión ha expirado.

«¿Cómo has estado trabajando afuera todo este tiempo?» preguntó el funcionario de prisiones.

«Por eso estoy confundido, señor, no hay trabajo», respondió Fahri.

«El problema es que Mas Fahri se resiste a ser liberado, ¿verdad? Pero esto ilumina a Mas Fahri, entonces, ¿cómo se ve hoy? Mas Fahri está libre. Hoy, la sentencia de Mas Fahri ha expirado, por lo que Mas Fahri ya no puede ser detenido ni cometer un delito en la prisión de la ciudad de Bumi. Así que Mas Fahri debe estar libre», dijo el funcionario de prisiones dando una explicación.