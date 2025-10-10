Esté preparado para enfrentar amenazas en el puerto

Jacarta – En un esfuerzo por fortalecer la sinergia entre las fuerzas de seguridad y la comunidad para mantener la estabilidad. Seguridad Públicapolicía portuaria Tanjung Priok realizó una Llamada de Alerta de Seguridad y Seguridad Social para la Asociación de Potencial Comunitario (Potmas) en Presisi Field, el viernes 10 de octubre de 2025.

Esta manifestación fue encabezada directamente por el jefe de la policía portuaria de Tanjung Priok, AKBP Martuasah, y contó con la presencia de los principales funcionarios de la policía y de las filas de Polsek. Participaron varios elementos de la sociedad y agencias, incluidos representantes de Syahbandar Rudianto, PFSO Parjono, TKBM Asep, Pokdar Kamtibmas H. Yusuf y Gojek Korwil North Jakarta Mansur.

En su dirección, AKBP Martuasah enfatizó la importancia de la colaboración intersectorial para mantener la seguridad de la zona portuaria, que es uno de los elementos vitales de la economía nacional.

«Me gustaría agradecer a todas las partes que estuvieron presentes y comprometidas con el mantenimiento de la seguridad del puerto de Tanjung Priok. Esta manifestación es una forma concreta de la declaración del Sr. Jefe de la Policía Nacional Y jefe de policia en el fortalecimiento del sistema de seguridad regional», afirmó el jefe de policía en su declaración oficial, recibida en Yakarta el viernes 10 de octubre de 2025.

Además, destacó las dinámicas globales que podrían afectar la estabilidad de la seguridad nacional. Según él, los conflictos internacionales como el de Rusia y Ucrania y las tensiones en el Mar Meridional de China podrían tener un impacto indirecto en la seguridad portuaria de Indonesia.

«No podemos ignorar la situación global. Porque cada agitación exterior puede tener un efecto dominó en casa. Por lo tanto, todas las partes deben ser sólidas y estar preparadas para afrontar amenazas potenciales en la zona portuaria», subrayó.

A esta manifestación asistieron 420 participantes compuestos por diversos elementos, entre ellos:

Policía del puerto de Tanjung Priok: 100 efectivos

Capitán de puerto: 10 personas

Seguridad (PFSO y Guardia de Seguridad): 100 efectivos

Trabajadores de Carga y Descarga (TKBM): 100 personas

Pokdar Kamtibmas: 10 personas

Gojek Korwil Norte de Yakarta: 100 personas

La presencia de varios niveles de la sociedad muestra un compromiso compartido para mantener la seguridad en el puerto de Tanjung Priok, una de las áreas nacionales vitales que es el centro de las actividades logísticas y comerciales.

Se espera que esta actividad pueda fortalecer la coordinación entre los agentes de policía, las partes interesadas del puerto y la sociedad civil para crear una atmósfera segura, ordenada y propicia.

A través de esta actividad, la Policía del Puerto de Tanjung Priok enfatizó su compromiso de que la seguridad es una responsabilidad compartida, no sólo la tarea de los agentes del orden, sino también de todos los elementos de la sociedad que se preocupan por la estabilidad nacional.