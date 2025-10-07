Este precio del automóvil de lujo de Mercy que aplastó fue golpeado

VIVA – La tragedia del colapso de Musala en el internado (Pone) Al KhozinyBuduran, Sidoarjo trajo un hallazgo sorprendente además de las víctimas humanas: un autos de lujo Mercedes-Benz o Merced Únete a triturado Ruinas de construcción.

El auto negro de la misericordia estaba estacionado al lado del cuidador de Ponpes, en el lado este de Musala. Cuando el edificio de Musala se derrumbó, uno de los pilares del edificio estaba roto para que le sucediera a la parte vehículo.

El automóvil de lujo de Mercy que aplastó fue golpeado por las ruinas de Al Khoziny Ponpes

Durante el proceso de evacuación y limpieza de los escombros, los residentes y los oficiales eran claramente visibles el cadáver del automóvil. La condición es muy severa: el cuerpo se aplasta, vidrios rotos, marco curvo y casi no vuelve a formar.

El automóvil se encontró en condiciones severas, y ahora el público cuestionó cuánto era el valor o el precio del automóvil cuando era nuevo.

Monitoreo de Viva desde Instagram @Facts.indo Martes 7 de octubre de 2025, el tipo de automóvil es Mercedes-Benz C-Class. Para el modelo más alto, este vehículo puede alcanzar hasta RP3.3 mil millones y la variante más baja de RP1.25 mil millones.

Presidente de RT 7/RW 3 Buduran Village, Munir reveló que el automóvil Mercedes-Benz estaba estacionado junto al cuidador de Ponpes.

«Una unidad del auto de Mercy también fue destruida por las ruinas. El automóvil estaba estacionado previamente al lado del cuidador de Ponpes, precisamente al este del edificio de Musala», dijo Munir.

El auto fue aplastado por un pilar de un edificio roto de Musala durante el incidente. Inicialmente, los residentes no sabían la existencia del automóvil porque su posición estaba en el fondo de las ruinas.

Después del proceso de limpieza de los escombros, el naufragio del automóvil de lujo era claramente visible. Luego, el empleado levantó el vehículo usando una excavadora y la movió al camión DLHK para ser evacuado fuera del pesantreno.

En la actualidad, el automóvil ha sido evacuado utilizando equipos pesados ​​por un equipo conjunto de DLHK, Basarnas, BPBD y BPKP. Después de ser nombrado, el carcasa del automóvil fue tomada utilizando un camión oficial de obras públicas.

Como información adicional, la sospecha temporal, el automóvil Mercedes-Benz pertenece al cuidador de la cabaña. Pero el tipo y el tipo de vehículo policial no se pueden determinar porque la condición está gravemente dañada y cubierta de polvo y ruinas.

El edificio Musala en Al Khoziny Ponpes se derrumbó el lunes (29/9)

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) asegura que todos los cuerpos de víctimas de Al Khoziny Islámica Boarding Ruins hayan encontrado el equipo SAR conjunto.