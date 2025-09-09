Este político dijo que había una sospecha de que Raffi Ahmad prepararía un impuesto, debería pagar Rp330 mil millones, por lo que solo RP1 mil millones

Yakarta, Viva – Temas de la pregunta Raffi Ahmad Que más tarde se dijo que reemplazaba a Dito Ariotedjo, ya que el Ministro de Jóvenes y Deportes (Mencora) continuó siendo el centro de atención pública. Aunque según se informa, rechazó el puesto, el presentador y el empresario habían sido nombrados por el presidente Prabowo Subianto como el Mensajero Especial del Presidente en el campo de los trabajadores de la generación y el arte.

Leer también: Video Hard Gumay conmemorando a Raffi Ahmad sobre la corrupción viral, los internautas: es cierto ser un artista en su lugar para la política



Sin embargo, no era una cuestión de nombramiento de puestos que luego se discutieron ampliamente, sino la declaración del político de Kisman Latumakulita. En el podcast de YouTube Channel Roemp Roemah Pemoeda, Kisman aludió al informe impuesto Raffi. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Asoció el papel público de Raffi con el Informe de Activos del Organizador Estatal (LHKPN) informado en octubre de 2024

Leer también: ¿No Raffi Ahmad? Esta es una figura que se predice que es la nueva menpora



«Sus activos de riqueza (Raffi Ahmad) LHKPN son más de RP1 billones. Pero sospechaba que pagaba impuestos, solo eran RP1 mil millones», dijo Kisman, citado el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Según él, si esto es cierto, entonces se sospecha que Raffi se cubren los impuestos.

Leer también: Raffi Ahmad hasta que se rumoreaba que Moreno era un jabat menpora, dijo la Comisión de la Cámara de Representantes X



«Para la oficina nacional, es una desgracia. No es bueno como oficina nacional», agregó.

Kisman incluso consideró que Raffi debería haber estado sujeto a impuestos progresivos cuya magnitud ajustada a los ingresos.

«Un tercio de (la riqueza de Raffi Ahmad) es pagar impuestos. Por lo tanto, debe pagar un impuesto de alrededor de Rp330 mil millones», agregó.

Aun así, Kisman afirmó no estar completamente convencido por sus cálculos. Le pidió al nuevo Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, que aclarara.

«También confía al Ministro de Purbaya, los funcionarios oficiales que no están establecidos. Fácil de no ser verdad», dijo.

Para obtener información, LHKPN señaló que Raffi tenía 45 terrenos y edificios, 23 vehículos, valores y otros activos. La propiedad total alcanzó Rp1.17 billones, pero después de deducir la deuda de alrededor de Rp136 mil millones, su patrimonio neto estaba en el rango de Rp1.03 billones.

Esta declaración cosechó instantáneamente una fuerte reacción de los ciudadanos. Muchos consideran inapropiado el cálculo de Kisman.

«Esta es una persona, ¿cuál es la base para pagar impuestos 1/3 de los activos? Las tasas impositivas son diferentes», dijo los internautas.

«Jajaja siempre que solo vea a esta persona, 1/3 por impuestos, más tarde después de tres años de una persona sin hogar», dijo otro.

«El impuesto de los ingresos de Bro no es de activos», dijo el ciudadano.