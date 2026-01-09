Este personaje es sospechoso de estar involucrado en el esquema de Marcella Santoso en el caso de obstrucción a la investigación.

Jacarta — Fiscal La fiscalía (JPU) reveló la supuesta conexión del abogado Andi Kusuma con el plan de obstrucción investigación Caso de corrupción en el comercio de estaño presuntamente controlado por Marcella Santoso.

Esta sospecha surgió sesión avanzado asunto obstrucción en el Tribunal de Corrupción de Yakarta, viernes 9 de enero de 2026. El fiscal Andi Setiawan declaró que Andi Kusuma estaba relacionado con una serie de acciones destinadas a desacreditar a los peritos del caso, una de las cuales fue mediante informes contra el profesor Bambang Hero a la policía regional. Bangka Belitung sobre el cálculo de las pérdidas estatales de 271 billones de IDR.

Durante el juicio, el fiscal presentó a varios testigos de Bangka Belitung, a saber, Nico Alpiandi (periodista), Adam Marcos (representante de PT RBT y Harvey Moeis), Andi Kusuma (abogado) y Elly Rebuin (activista).

«El defensor (Andi Kusuma) tuvo comunicación con Elly que recibió 205 millones de IDR. Resulta que a partir de ahí hubo un informe del experto Bambang Hero», dijo Andi Setiawan a los periodistas después conferenciaViernes 9 de enero de 2026.

Destacó que la denuncia formaba parte del mismo esquema.

«Existe una correlación relacionada con el informe anterior de Bambang Yudo. La correlación del informe también es parte del informe de Marcela y proporciona un mecanismo para informar», dijo.

Según el fiscal, el informe contra el profesor Bambang Hero supuestamente se llevó a cabo para debilitar el testimonio del perito que había sido presentado en el juicio anterior. Los fiscales también abren oportunidades para desarrollar casos contra otras partes que se consideran involucradas.

«Sí, tal vez los hechos en el juicio no fueron muy claros, pero hay una correlación y hubo un encuentro entre ellos», dijo.

Mientras tanto, durante el juicio, Andi Kusuma, que no es otro que el abogado del vicegobernador de Babel, Hellyana, sospechoso en el caso del diploma falso, admitió que no sabía el motivo por el que se le presentaba como testigo.

«No sé por qué me nombraron testigo en este caso de obstrucción», dijo ante el panel de jueces.

Sin embargo, Andi Kusuma no negó que se había comunicado con Marcella Santoso y la había conocido luego de aparecer en un programa de una televisora ​​privada.

En la acusación del fiscal, Marcella Santoso habría pedido a Elly Rebuin que movilizara a las masas para realizar manifestaciones, incluso en BPKP en diciembre de 2024.