Este periodista ruso le propuso matrimonio a su novia delante de Putin durante la rueda de prensa anual

Rusia, EN VIVO – Hubo un momento inesperado ocurrido durante la conferencia de prensa de fin de año del presidente ruso, Vladimir Putin. El inesperado momento se produjo cuando un periodista le propuso matrimonio a su novia. Este incidente comenzó durante una sesión de preguntas y respuestas con Vladímir Putin.

Lea también: No es falta de vacantes, esta es la razón por la que encontrar trabajo es cada vez más difícil en la era de la IA



Según AFP, el periodista Kirill Bazhanov, de 23 años, aprovechó la oportunidad de aparecer ante la cámara para proponerle matrimonio a su novia mientras Putin y millones de espectadores veían la retransmisión en directo de la rueda de prensa de ese mismo año.

La sorpresa comenzó cuando Bazhanov dijo al público: “Mi novia está viendo esto”. Después de una pausa por un momento, continuó: «Olga, ¿te casarías conmigo? Cásate conmigo… te propongo matrimonio». Esta declaración fue inmediatamente recibida con vítores y aplausos del público presente en la sala.

Lea también: Putin acepta la invitación de Prabowo a Indonesia: ¡Iré!



Las sesiones de preguntas y respuestas de fin de año de Putin suelen ser conocidas por sus agudos comentarios sobre política exterior, sus singulares consejos personales e incluso algún que otro poema. Pero esta vez, solicitud Las bodas son una adición bastante inesperada a este evento anual.

Con una pajarita roja y un cartel que decía «Quiero casarme», Bazhanov logró captar la atención de Putin y finalmente se le permitió hacer su pregunta. Expresó su preocupación por el aumento del coste de la vida en Rusia, aunque se retrasó la respuesta a su pregunta.

Lea también: Frente a Prabowo, Putin: Rusia está lista para ayudar a Indonesia a desarrollar la energía nuclear



Aproximadamente una hora después, el presentador dio una actualización sobre la respuesta del amante por parte de Bazhanov. Se afirmó que el amante aceptó la propuesta de Bazhanov.

«Tenemos noticias importantes. Significa mucho para una de las personas aquí. TASS informa que la novia de Kirill Bazhanov aceptó su propuesta», dijo.

Olechka también aceptó la propuesta. Este anuncio provocó nuevamente un estruendoso aplauso del público.

Dándole la espalda a Bazhanov, el presentador confirmó: “tu amante se casará contigo”, lo que provocó nuevos aplausos. Putin también aplaudió cuando Bazhanov aprovechó el momento para invitar al presidente a asistir a su boda.

«Señor Presidente, nos encantaría que asistiera a nuestra boda», afirmó el periodista.

Putin no respondió a la invitación de boda, pero ofreció ayuda financiera.

«Kirill preguntó sobre las condiciones materiales de las familias jóvenes. Así es, el sostén de la familia debe ser un hombre. Ahora recaudaremos donaciones, al menos para los gastos de la boda», dijo.