Este pequeño país está a solo un paso de clasificarse al mundial, su tamaño equivale a la ciudad de Palembang

Jacarta – Curazao Sólo necesita un punto más para hacer historia como el país más pequeño en clasificarse para la final. copa del mundo.

Este gran paso está cada vez más cerca luego de que la nación isleña venciera 7-0 a Bermuda, resultado que consolidó su posición en la cima del Grupo B de las eliminatorias de Concacaf con 11 puntos en cinco partidos.

Sólo un empate en el último partido contra Jamaica, el 19 de noviembre, fue suficiente para que Curazao pusiera su nombre en el escenario futbolístico más importante del mundo.

El jugador de la selección de Curazao, Kenji Gorre.

¿Qué tan pequeño es Curazao?

Un viaje a Curazao se vuelve aún más especial si se considera el tamaño del país. Con una población de sólo 156.115 personas y una superficie de 444 km², equivale a una ciudad Palembang En el sur de Sumatra, Curazao tiene el potencial de cambiar el récord de Islandia de convertirse en el país más pequeño en clasificarse para la Copa del Mundo en 2018.

Esta historia recuerda las dramáticas historias de otros países pequeños, como Cabo Verde, que acaba de conseguir entradas para el Mundial de 2026, o Trinidad y Tobago, que apareció en 2006.

Ahora, Curazao está a un partido de superar todas esas historias.

Curazao está en el Mar Caribe, justo al norte de Venezuela. Aunque se encuentra cerca de Sudamérica, Curazao compite en la zona de Concacaf. El país consta de dos islas: la parte continental de Curazao y una pequeña isla llamada «Pequeña Curazao» que está deshabitada.

Curazao no se convirtió en país autónomo hasta 2010, después de cambios estructurales en las Antillas Neerlandesas, y sus ciudadanos hablaban tres idiomas: holandés, inglés y papiamento.

Citando el informe ESPN, Detrás de esta impresionante actuación se encuentra la figura de Dick Advocaat, ex entrenador de los Rangers y Sunderland quien ahora dirige Curazao. Aunque este país es pequeño, tiene varios jugadores con experiencia europea de primer nivel.

Juninho Bacuna, ex mediocampista del Rangers y del Birmingham City, apareció junto a su hermano Leandro Bacuna, quien alguna vez jugó en la Premier League con Villa Aston.

Luego estuvo el delantero del Borussia Dortmund, Jordi Paulina, que marcó dos goles cuando Curazao silenció a Bermuda. Sontje Hansen del Middlesbrough también contribuyó con un gol.