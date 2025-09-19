Yakarta, Viva – escasez de combustible en la estación de recarga pública (Gasolinera) El sector privado desencadena la posibilidad de terminación del empleo (Despido) trabajador. Una de las estrategias comerciales fue transmitida por las estaciones de servicio Caparazón.

Leer también: Se cree que la política de importación única en la puerta es efectiva para mantener la resiliencia nacional de existencias de combustible, esta es la explicación



Respondiendo a este asunto, el Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM) Bahlil Lahadalia ha pedido a las estaciones de servicio de Shell que no despidan el impacto de la falta de existencias de combustible en varias estaciones de servicio últimamente.

«Los he pedido, que no tengan movimientos adicionales. Queremos tener que ser pacíficos, pero también debemos entender que administrar este país tiene reglas del juego», dijo en Yakarta, el viernes 19 de septiembre de 2025.

Leer también: Bahlil garantiza que los precios del combustible en estaciones de servicio privadas se establezcan después de las importaciones a través de Pertamina



Él cree que las estaciones de servicio privadas no despedirán a sus empleados. «Estoy seguro de que también tienen un buen corazón», dijo.

En esta ocasión, Bahlil también preguntó Pertamina Para mejorar la calidad de los servicios para ser competitivos con estaciones de servicio privadas.

Leer también: Bahlil dijo que Shell a Vivo había acordado importar la cuota adicional de combustible a través de Pertamina, esta es la condición



«He pedido al Sr. Simon (director de Pertamina Presidente), que mejore los servicios, mejore la calidad de los servicios y mejore la calidad de los servicios. Para realmente pertamina, también puede ser competitivo con otros sectores privados», dijo Bahlil.



Presidente del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia en el complejo del Palacio Presidencial

Previamente, Presidente Director y Director Gerente de movilidad Shell Indonesia Ingrid Siburian, dijo anteriormente que su partido hizo ajustes a las actividades operativas en la estación de servicio después de la dificultad de obtener suministro de combustible para satisfacer las necesidades de la empresa privada.

«Hacemos ajustes a las actividades operativas en la red de la estación de servicio Shell, siempre que el producto de combustible tipo gasolina no esté disponible en su totalidad», dijo Ingrid.

El ajuste de las actividades operativas de la estación de servicio incluye ajustar las horas de trabajo, ajustar la cantidad de días hábiles para establecer a los empleados.

La declaración fue entregada por Ingrid con respecto a varios empleados de la estación de servicio, que fueron despedidos debido a la falta de disponibilidad del suministro de productos de combustible de gasolina.

Con respecto a la noticia del cierre de una serie de estaciones de gasolina, Ingrid dijo que las estaciones de gasolina continúan sirviendo a la comunidad con productos de combustible disponibles, a saber, Shell V-Power Diesel.

Además, las estaciones de gasolina también sirven a recarga de concha, taller, selección de carcasa y lubricantes de concha. (Hormiga)