Este nuevo coche Toyota es cada vez más sofisticado, el kilometraje es de 616 km.

PorcelanaVIVA – Toyota y su socio FAW se lanzaron oficialmente en China Toyota bZ3 Smart Home Edition, la última berlina eléctrica que ahora viene con tecnología de seguridad y asistencia a la conducción más avanzada.

Este modelo es una actualización del bZ3 que ha estado en el mercado desde 2023, pero ahora aparece con características y tecnología actualizadas y mayor comodidad de conducción.

Informado por VIVA Otomotif de Carnewschina, el jueves 1 de enero de 2026, el Toyota bZ3 Smart Home Edition se ofrece en dos variantes. En primer lugar, la variante Joy se vende por 109.800 yuanes o alrededor de 240 millones de IDR. Esta variante es capaz de cubrir una distancia de hasta 517 km según los estándares de prueba CLTC en China.

Arriba está la variante Pro con un precio de 129.800 yuanes o alrededor de Rp. 285 millones, que tiene una distancia mayor, concretamente 616 km. En este rango de precios, el bZ3 está en el segmento coche electrico que es relativamente asequible en el mercado chino.

En términos de apariencia, el diseño exterior aún mantiene un carácter moderno con la fascia delantera en el estilo «tiburón martillo» típico del último Toyota. Los pilotos delanteros y traseros siguen teniendo un modelo unificado, pero hay un toque de renovación en el diseño de la popa.

El cambio más llamativo es la presencia de un lidar colocado en el techo, lo que indica una mejora significativa en el sector de la seguridad. También se mantiene el diseño oculto de la manija de la puerta, dando una impresión futurista.

La mayor ventaja de este coche es el sistema de asistencia a la conducción Momenta 5.0 ADAS. Este sistema ofrece más de 30 funciones, que van desde asistencia a la conducción en carretera, asistencia a la conducción semiautónoma en zonas urbanas hasta funciones de aparcamiento automático.

Esta tecnología funciona con el apoyo de 32 sensores, compuestos por lidar, radar de ondas milimétricas, sensores ultrasónicos y cámaras de alta resolución.

En el sector de las prestaciones, el Toyota bZ3 Smart Home Edition sigue utilizando tracción delantera. La variante Joy está equipada con un motor de 135 kW con una batería BYD Blade de 49,9 kWh, mientras que la variante Pro utiliza un motor de 180 kW con una batería de 65,3 kWh. La carga rápida de CC permite cargar del 30 al 80 por ciento en sólo unos 27 minutos.

Al ingresar a la cabina, Toyota ofrece una gran pantalla central horizontal de 15,6 pulgadas, luz ambiental y un asistente de voz basado en inteligencia artificial. Con una combinación de precios competitivos, tecnología más completa y una batería confiable de BYD, el Toyota bZ3 Smart Home Edition tiene el potencial de fortalecer la posición de Toyota en el mercado chino de automóviles eléctricos.