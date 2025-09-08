¿Este no tiene que ser 5M?

VIVA – ex prometido Ayu ting ting que nombró Muhammad Fardhana cosechar focos públicos. La razón es que se sospecha que el hombre que lleva el primer primer título tiene una nueva pareja que reemplaza a Ayu Ting. El miembro de TNI hizo una escena de las redes sociales con la circulación de fotos íntimas con una mujer con un hijab.

En una carga viral en las redes sociales, Muhammad Fardhana fue visto con una camisa con cuello blanco y pantalones a juego. A su lado, había una mujer llamada Dinar Salsa, como una cuenta marcada en su carga.

La mujer que era sospechosa de ser la nueva amante de Muhammad Fardhana parecía elegante con ropa a juego. Esta vez, Muhammad Fardhana parece enamorarse de una mujer hijab.

«El Aura Mas Dhana se está volviendo más brillante aquí», escribió la cuenta Tiktok @Darmansaputra69 citada el lunes 8 de septiembre de 2025.

Muhammad Fardhana y Dinar Salsa se posan muy cerca, vistos tanto como abrazarse desde atrás. Este gesto de cercanía luego refuerza la supuesta relación especial entre los dos.

Los internautas estaban llenos de comentarios. No unos pocos que apoyaron a Muhammad Fardhana con su nuevo amante, pero hubo quienes Julid y ofendieron su pasado con Ayu Ting Ting.

«Al unirse a Happy, Mas Dhana tiene una pareja nuevamente», dijo los internautas.

«Este no tiene que ser 5 m, tanto como Mas Dhana», dijo otro.

«Esto es adecuado para ser la Sra. Persit», comentó los internautas.

«Ayu Ting Ting debe sentirse», dijo otro.

Para obtener información, Ayu Ting Ting y Muhammad Fardhana tuvieron una aventura que condujo a un compromiso oficial el 4 de febrero de 2024, después de familiarizarse a través de un matrimonio organizado en enero de 2024.

Sin embargo, su relación fundó el 22 de junio de 2024, y esta decisión fue acordada oficialmente por las dos familias el 27 de junio de 2024.

La causa del desglose es una diferencia en los principios que no se pueden unir, como reveló Ayu. Afirmó que la ruptura de las relaciones no se debió a problemas económicos, dote o profesión profesional, ni se debió a las relaciones de larga distancia (LDR) debido a los deberes de Fardhana como miembro del TNI.

Ayu eligió mantener los detalles de la causa, solo afirmando que era la mejor decisión para ella y su hijo, bilqis, y creía que esta era la voluntad de Dios.

Aunque la historia de amor termina, Ayu todavía mantiene buenas relaciones con la familia de Fardhana, especialmente el padre de Fardhana, Dharsyi Akib, a quien considera como sus propios padres.