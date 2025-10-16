Este no es momento de hablar, ten paciencia dos días más.

Jacarta – Presidente PSSI así como Ministro de Juventud y Deportes de la República de Indonesia, Erick Thohirtodavía se muestra reacio a proporcionar información oficial sobre la decisión de rescindir el contrato Patricio Kluivert como entrenador equipo nacional de indonesia.

En la agenda del Ministerio de Juventud y Deportes (Kemenpora), Yakarta, el jueves, Erick dijo que necesitaba dos días para dar más explicaciones sobre este asunto.

“No quiero responder, después de eso, esto Ministro de Juventud y Deportes«, dijo Erick brevemente.

«Para el fútbol, ​​hoy no. Sí, porque este no es el lugar adecuado, si no más tarde, dame dos días», añadió, citado por Antara.



Presidente General del PSSI, Erick Thohir

Anteriormente, el contrato de Kluivert, que inicialmente se había anunciado con una duración de dos años, finalizó oficialmente antes de tiempo. Esta decisión se tomó después de que el técnico holandés no lograra llevar a Indonesia al Mundial de 2026.

Aunque durante dos días no ha explicado los motivos detallados de la solicitud, Erick dijo que se había publicado un comunicado oficial sobre la terminación de la cooperación.

«Pero la declaración ya es de dominio público», afirmó.

PSSI anunció previamente que la colaboración con Kluivert terminó mediante un mecanismo de terminación mutua o acuerdo mutuo.

«La Asociación Indonesia de Fútbol (PSSI) y el equipo técnico de la selección nacional de Indonesia han acordado oficialmente poner fin anticipadamente a su cooperación a través de un mecanismo de terminación mutua», escribió el jueves la declaración oficial de la PSSI.

«Este acuerdo fue firmado entre el PSSI y las partes del cuerpo técnico que anteriormente estaban vinculadas por un contrato de cooperación de dos años», continúa el comunicado.

Esta rescisión de contrato se produjo cinco días después de la derrota de Indonesia ante Irak por 0-1 en la cuarta ronda de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026 en la zona asiática en el estadio King Abdullah Sport City, Jeddah, Arabia Saudita. Esta derrota fue la segunda del equipo de Garuda después de perder anteriormente por 2-3 ante Arabia Saudita.

Estos dos resultados negativos colocaron a Indonesia en la última posición del Grupo B y cerraron la posibilidad de clasificarse para el evento de cuatro años.

A través de una carga en su cuenta personal de Instagram, Erick Thohir expresó su agradecimiento a Kluivert y su equipo técnico por la contribución que hicieron durante el año pasado.