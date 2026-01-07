Este niño viral de 15 años tiene miedo de la circuncisión, los padres piden ayuda a los bomberos

Bekasi, VIVA – Circuncisión o circuncisión forma parte de la ley religiosa y es obligatorio para los niños. Médicamente y según la ley, la circuncisión o circuncisión ayuda a mantener la limpieza de las zonas vitales, elimina posibles nidos de suciedad y facilita el lavado (abluciones/baños junub).

Realizar la circuncisión usted mismo puede resultar bastante estresante para algunos niños. Porque la circuncisión es un procedimiento quirúrgico que se realiza eliminando el prepucio, es decir, la piel que recubre la cabeza del pene. Esto también lo experimentó un niño de 15 años de South Tambun, Bekasi, Java Occidental.

El chico de 15 años se negó a someterse a la circuncisión. Como resultado, los padres del niño se vieron obligados a ponerse en contacto con los bomberos. Según un vídeo subido a la cuenta de Instagram Lambe_turah, el miércoles 7 de enero de 2026, se vio a varios bomberos de Bekasi visitando la residencia del niño.

Luego, el oficial acompañó al niño hasta el lugar de la circuncisión utilizando un camión de bomberos. Durante el viaje, el niño iba sentado flanqueado por dos bomberos. La expresión de su rostro asustado era tan palpable que hizo que los otros oficiales sonrieran ampliamente mientras miraban al niño.

Al llegar al lugar de la circuncisión, se vio a cuatro agentes escoltando al niño hasta la entrada. Incluso se vio a un oficial abrazando al niño mientras lo consolaba.

«Vamos, vamos, vamos con mamá», dijo uno de los bomberos.

Con pasos débiles, el niño entró directamente a la habitación del lugar de la circuncisión para realizar la procesión de circuncisión. Mientras tanto, se vio a otros bomberos esperando fuera de la habitación.

Una vez finalizada la procesión de circuncisión, los bomberos regresaron para llevar al niño a su casa. La madre, que también estaba en el grupo, se veía muy feliz porque su hijo finalmente pudo realizar el proceso de circuncisión.

«Alhamdulillah circuncisión ya Allah. Ya Allah circuncisión cubierta. Alhamdulillah finalmente circuncidado», dijo la madre gritando alegremente.

De repente, la carga atrajo inmediatamente muchos comentarios de los usuarios de las redes sociales. No pocos admitieron que el comportamiento del chico de 15 años era divertido.

«Ya soy un adolescente pero todavía tengo miedo de la circuncisión, normalmente conozco el amor jajaja», comentó un internauta.