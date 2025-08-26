Este niño de secundaria gana TEY, las conchas de cangrejo se convierten en electricidad

Yakarta, Viva – La industria automotriz se encuentra en una intersección importante: reducir las emisiones mientras se mantiene el crecimiento. La transición a la era de la electrificación no es solo una cuestión de tecnología, sino también una conciencia compartida de la sostenibilidad ambiental.

En Indonesia, la preocupación se realiza a través del evento Toyota Eco Youth (TEY), que durante casi dos décadas se ha convertido en un foro para estudiantes de secundaria y equivalente a canalizar ideas y acciones concretas para proteger la tierra.

En la 13ª implementación, TEY registró la participación de 338 escuelas de 34 provincias. Se recogen un total de 1.125 propuestas ecológicas, desde gestión de residuos, utilización de energía alternativa, hasta innovaciones de preservación del agua y del aire.

De ese número, las 25 mejores propuestas se filtraron en finalistas para obtener ayuda antes de ingresar a la etapa de juzgar.

Presidente Director de PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMin), Nandi Julyanto, enfatizó la importancia de la participación de los jóvenes.

«La joven generación de nuevos entusiasmo para realizar un país verde y sostenible. Tey es la forma en que fomentamos la preocupación ambiental desde una edad temprana», dijo en Yakarta, martes 26 de agosto de 2025.

Llevando el tema «Ecoactivismo: es hora de tomar medidas para proteger la Tierra», este programa no solo enfatiza la preparación de propuestas, sino que también proporciona a los participantes la comprensión de los problemas estratégicos, como la economía circular, la descarbonización y el empoderamiento comunitario.

Los resultados del conjunto de jueces Sma Neri 1 Matauli Pandan, Central Tapanuli, como el principal campeón. Esta escuela lleva un proyecto para usar el contenido de quitosano en los desechos de la concha de cangrejo para producir energía eléctrica. La idea se consideró innovadora y aplicativa, por lo que tenía derecho a un premio de RP. 100 millones para un mayor desarrollo.

El presidente presidente de PT Toyota-Atrapa Motor (TAM), Hiroyuki Ueda, dijo que Tey estaba en línea con la visión global de Toyota.

«Además de presentar tecnología de baja emisión, también invitamos a las personas a mudarse juntas. La creatividad de los estudiantes demuestra que la innovación puede nacer de la escuela», dijo.

En línea con eso, el Vicepresidente Director de TAM, Henry Tanoto, enfatizó la importancia de la colaboración entre partes cruzadas.

«Toyota no solo se centra en los esfuerzos internos, sino que también invita a la comunidad porque proteger la Tierra es una responsabilidad compartida. Este año, 25 finalistas demuestran que las ideas innovadoras de la generación más joven pueden realizarse en una contribución real a la descarbonización mientras inspiran a la comunidad más amplia», dijo.

Además de la competencia principal, Tey también realizó una competencia de escritura popular y un video creativo titulado Buscando jóvenes periodistas. Un total de 496 documentos y 159 videos ingresados ​​en varias regiones confirman la inmensidad del interés de los estudiantes en canalizar el medio ambiente.

Al involucrar a miles de estudiantes, cientos de escuelas y varias fiestas, Tey ya no es solo competencia. Se convirtió en un movimiento conjunto con la generación joven hacia el futuro más verde de Indonesia.