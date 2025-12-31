Jacarta – El multimillonario chino Xu Bo ha llamado la atención del público mundial con la ambición de sumar al menos 20 niño que nació en los Estados Unidos (EE.UU.) para continuar negocio juego cuyo valor es de 1.100 millones de dólares. El fundador de la gigantesca empresa de juegos de Guangzhou, Duoyi Network, tendría más de 100 hijos.

Lea también: Eche un vistazo a los logros y contribuciones de la BRI al país a lo largo de 2025



Se dice que Xu Bo quería construir una dinastía utilizando la práctica de la subrogación (subrogación) en los EE.UU. Se cree que esta estrategia evita las restricciones nacionales a la natalidad. Este paso también garantiza que los herederos tengan la condición de ciudadanos estadounidenses.

Basado en informes Fortuna Y El diario de Wall Street, Además del testimonio ante el tribunal, el empresario de 48 años quería específicamente que niños nacidos en Estados Unidos administraran y heredaran el negocio de videojuegos que le había dado fama. Se dice que Xu no tiene intención de heredar su riqueza en China.

Lea también: Ansiedad, trauma y dificultad para dormir: esta es la condición de salud mental de los niños después de un desastre



El Wall Street Journal informó que Xu ha tenido más de 100 hijos nacidos a través de madres sustitutas en los Estados Unidos. Varias cuentas vinculadas a Xu en la plataforma de redes sociales Weibo incluso dijeron que estaba buscando a 50 chicos inteligentes.



Ilustración de niños garabateando en la pared.

Lea también: Se dice que Roblox The Forge es similar al popular juego de supervivencia, ¿es cierto?



«Tener más hijos puede resolver todos los problemas», decía una de las publicaciones de Xu, citada por el Times of India el miércoles 31 de diciembre de 2025.

Sin embargo, Duoyi Network negó las afirmaciones de que Xu tuviera más de 100 hijos. La empresa sólo admitió que 12 de los hijos de Xu nacieron en EE.UU., aunque una supuesta exnovia de Xu afirmó que el número de hijos era biológico. miliciar china esto puede llegar a 300 personas en todo el mundo.

Este fenómeno coloca a Xu Bo en una nueva tendencia entre los multimillonarios globales que buscan expandir su herencia biológica con la ayuda de la tecnología moderna. La técnica de la subrogación ha sido utilizada por el fundador de Telegram, Pavel Durov, y el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk.

Pavel Durov, que tiene una fortuna de alrededor de 14.200 millones de dólares, reveló que ha tenido más de 100 hijos en 12 países gracias a la donación de esperma. Destacó que no diferenciaría entre hijos biológicos y niños donados, y se comprometió a brindar igualdad de derechos para que no se «destruyan unos a otros» después de su muerte.