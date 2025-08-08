Este motor eléctrico de aniversario indonesio se vende limitado

Yakarta, Viva -Encero del 80 aniversario de la República de Indonesia, Motor electrónico unido liberado motor eléctrico Edición especial de Independence. Esta moto es parte de su compromiso como una marca local que está orgullosa de la patria.

Leer también: Más popular: Suzuki Fronx y rival, modificaciones de Chery J6, Motores de Rise Electric Motors



El modelo elegido para esta edición especial es el United E-Motor C2000, conocido como su diseño Neo Classic. Esta última versión viene con un aspecto especial del tema rojo y blanco que refleja el espíritu del nacionalismo.

«United C2000 Esta edición de independencia fue lanzada específicamente para dar la bienvenida al 80 aniversario de la República de Indonesia», dijo el gerente general de United E-Motor, Andry Dwinanda.

Leer también: Este motor eléctrico local se puede llevar por la montaña, ¿se atreverán a probar?



«Esta es una prueba de que United E-Motor es una marca local que ama a Indonesia», agregó, citado Viva Automotive De la declaración oficial, viernes 8 de agosto de 2025.

Este motor de edición especial tiene dos variantes de color, a saber, el rojo dominante y el blanco dominante. El diseño está embellecido con accesorios típicos como el parabrisas retro, la rejilla delantera y los espejos clásicos de estilo redondo.

Leer también: United Electric Motor Descuento docenas de millones de rupias



Además de ser diferente, esta moto también tiene un alto rendimiento para la clase de motor eléctrico. Impulsada por una moto con una resistencia máxima de 3.800 vatios, la Edición de Independencia United C2000 puede avanzar hasta 75 km/hora.

La capacidad de batería integrada también es compatible con viajes de larga distancia. Con dos ranuras de batería de litio de 72V 26Ah, esta moto puede viajar una distancia de hasta 185 km en una carga completa.

«Dado que esta es la edición de colección especial, la cantidad es muy limitada», agregó Andry. «Un total de 80 unidades para los dos colores comercializados, en línea con 80 años de independencia de Indonesia».