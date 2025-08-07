Este motor de gira hecho en China tiene una especificación atractiva, pero el precio se considera demasiado caro

París, en vivo -Codusen motocicleta de Francia, Motocicletas de puréLanzamiento de su nuevo producto de gira, GT 750, para el mercado europeo. Confiando en las máquinas hechas por los fabricantes chinos, este modelo se ha convertido en el más ambicioso en la línea de productos de puré hasta ahora.

Mash es conocido como una marca que vende motocicletas de estilo retro a precios asequibles, gracias a la colaboración europea de diseño y producción en Asia. Sin embargo, GT 750 muestra una nueva dirección: ya no es una moto clásica diaria, sino un gran motor de gira que parece más en serio.

Como se informa Viva Automotive de RastroJueves, 7 de julio de 2025, GT 750 es en realidad una versión de cambio de marca del KR750 realizada por Jedi Motor, un fabricante de motocicletas de China. Mash lo llevó al mercado francés a un precio de 11,999 euros o alrededor de Rp 211 millones (agosto de 2025 tasa de cambio).

Esta cifra es bastante alta en comparación con los competidores en la misma clase, como Yamaha Tracer 7, Triumph Tiger Sport 660 y Kawasaki Versys 650, que ya eran populares y tenían fuertes redes de jubilación.

En términos de apariencia, GT 750 parece una moto de gira europea. El cuerpo es grande con rayas afiladas, equipadas con un parabrisas grande y cajas laterales predeterminadas de fábrica. A primera vista, el diseño recuerda al BMW R 1250 RT, pero en una versión más delgada y económica.

Con respecto al rendimiento, esta motocicleta está equipada con un motor de dos cilindros de 730 cc con 74.8 hp a 8.500 rpm. No hay un número oficial de torque, pero se estima que está en el rango de 60-65 nm. Pesante alcanzando 275 kg, bastante pesado para el motor en esta clase. Sin embargo, la altura del asiento que solo 78 cm lo hace aún amigable para los automovilistas con postura promedio.

Curiosamente, Mash fijó las especificaciones técnicas que se clasificaron como completas en esta clase de precios. GT 750 ha sido equipado con una suspensión delantera al revés que se puede ajustar, los frenos de doble disco Brembo en la parte delantera, ABS de Bosch y Michelin Road 6. El modelo de doble haz del marco de aluminio fortalece la impresión de esta moto hecha para viajes largos.

Aunque parece prometedor en el papel, no hay una revisión directa relacionada con la calidad de la conducción, la conveniencia de la suspensión o la eficiencia de combustible. Además, la competitividad de GT 750 también se probará a través de un aspecto de confiabilidad a largo plazo, algo que sigue siendo una pregunta para las motocicletas en colaboración con el fabricante chino.

La entrada de GT 750 se convirtió en una señal de que el puré (y también su compañero de fabricación de China) comenzó a jugar seriamente en el segmento medio superior. Aunque el desafío es pesado, este esfuerzo refleja la gran ambición de competir con las marcas globales establecidas.

Sin embargo, al final, los consumidores juzgarán no solo por las especificaciones, sino también por la experiencia de conducción, el servicio después de las ventas y la confianza en las marcas. Y aquí es donde el GT 750 debe demostrar que es más que una buena moto en papel.