Este modelo de negocio ‘loco’ hace que los operadores se beneficien sin capital

Yakarta, Viva – Proveedor de soluciones integradas de tecnología de información y comunicación, Zteanunció una solución rápida de comercialización a gran escala (TV gratuito con anuncios de anuncios) Completo en julio de 2025.

Leer también: El acceso a Internet es una base importante del impulso económico, la expansión de los negocios myrepublic a 9 nuevas ciudades



Junto con un proveedor de Internet de fibra óptica de Indonesia, Myrepublicasí como plataformas de contenido digital, MetaxEste proyecto lleva un modelo innovador de colaboración tripartita para superar los principales desafíos en el mercado en desarrollo, equilibrar la alta inversión con bajos rendimientos al aumentar los servicios de medios.

Para superar el alto gasto de capital que los operadores en el sudeste asiático necesitan para mejorar sus servicios, las tres partes forman una clara estructura de asociación.

Leer también: Hay un «toque» ZTE en la red de telecomunicaciones de Telkomsel



En este modelo, ZTE proporciona un marco técnico integral que incluye la distribución de contenido, gestión de terminal y garantías de servicio.

Metax lidera la integración del contenido, proporcionando más de 90 canales de televisión directos y una variedad de contenido a pedido, así como la administración de un sistema de intercambio de ingresos publicitarios.

Leer también: Indosat los objetivos de los nuevos clientes usan tecnología resistente a la intemperie extrema



MyRepublic se centra en la participación del usuario, así como en la operación y mantenimiento de los servicios de red.

Modelo de negocio Este innovador permite a los operadores aumentar las ofertas de contenido y obtener ingresos publicitarios sin una inversión de hardware adicional, creando rutas sostenibles para aumentar la ARPU (Ingresos promedio por usuario).

Esta comercialización marca la implementación exitosa de modelos de transmisión basados ​​en publicidad en el mercado principal de Indonesia.

Compatible con un sistema de soporte operativo de extremo a extremo De ZTE, MyRepublic ahora presenta servicios de transmisión estables de alta calidad que se adaptan a las características de la cultura local.

El mecanismo para compartir los resultados de la publicidad Metax permite a los operadores obtener ingresos fuera del contenido por primera vez, mientras que el marco técnico de ZTE garantiza la calidad del servicio para millones de usuarios.

Esta cooperación tripartita ha verificado la cadena comercialmente cerrada de ‘expansión del contenido sin costos, compartiendo ingresos publicitarios, aumentando la experiencia del usuario’.

En el ojo Gerente General Línea de productos de Home Digital Home ZTE, Liu Qun, el valor central de este proyecto radica en su capacidad para superar el dilema que enfrentan los operadores que desean mejorar los servicios pero dudas debido a la alta inversión.

Según él, el marco técnico de ZTE que se integra sin problemas con el ecosistema de publicidad Metax crea en una sinergia profunda que permite a MyRepublic comenzar una transformación de servicios sin riesgo.

«Este modelo de negocio de colaboración es una referencia valiosa para el mercado del sudeste asiático», dijo, el lunes 15 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, Hendra Gunawan, Oficial comercial MyRepublic Indonesia, dijo que esta solución responde precisamente a nuestra necesidad de equilibrar la mejora del servicio y el control de costos.

Al confiar en la arquitectura técnica de ZTE y el sistema de publicidad de contenido Metax, afirmó haber logrado presentar más de 90 canales en vivo sin nuevas inversiones, así como abrir nuevas fuentes de ingresos a partir de la distribución de resultados publicitarios.

«Traemos entretenimiento al siguiente nivel al introducir canales rápidos en Indonesia», explicó Hendra.

Gerente general Metax, Ryan Chi, agregó que si la biblioteca de contenido local y el sistema de distribución de publicidad que se había construido había abierto oportunidades para mejorar el servicio sin costo para los operadores.

«Esta cooperación demuestra que al igualar precisamente la audiencia de la audiencia indonesia con las necesidades de los anunciantes, logramos un doble aumento en el valor del usuario y los ingresos comerciales», explicó.