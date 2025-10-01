Este mes hay un descuento de impuestos del vehículo, tenga en cuenta la ubicación

Yakarta, Viva – Programa de blanqueamiento impuesto sobre el vehículo Motorizado nuevamente en varias regiones en Indonesia. La comunidad puede aprovechar esta oportunidad para pagar las obligaciones sin estar cargada de multas o costos adicionales. La siguiente es una fila de provincias que proporcionan desgravación fiscal este mes, los resultados del resumen automotriz de Viva miércoles 1 de octubre de 2025.

En ACEH, el Gobierno Provincial (Pemprov) lanzó un programa de blanqueamiento de impuestos progresivo y la exención del nombre inverso de vehículos motorizados (BBNKB) para vehículos usados. Este programa es válido hasta el 31 de diciembre de 2025, según el Reglamento del Gobernador de Aceh No. 31 de 2024. Es decir, la gente de Acehnese tiene mucho tiempo para pagar el impuesto de vehículos con un encendedor.

La gente de Banten tampoco se pierde la desgravación fiscal del vehículo. Basado en el decreto del gobernador número 286 de 2025, el blanqueamiento es válido hasta el 31 de octubre de 2025. Los incentivos dados están en forma de exención de multas y principios fiscales para vehículos antes de 2025.

North Kalimantan extendió el programa de blanqueamiento fiscal hasta diciembre de 2025. A través de esta política, la comunidad fue liberada de multas fiscales de vehículos. Los contribuyentes solo necesitan pagar el costo de emitir STNK, BPKB y TNKB como parte de los ingresos estatales no contax (PNBP).

Mientras tanto, Lampung también extendió oficialmente el programa de blanqueamiento impuesto de vehículos motorizados. El programa es válido hasta el 31 de octubre de 2025, según lo anunciado por el vicegobernador de Lampung, Jihan Nurlela. Uno de los beneficios que se pueden sentir es la liberación del primer impuesto anual sobre mutaciones de vehículos desde fuera de la región.

En Yogyakarta, el blanqueo por impuestos de vehículos dura hasta finales de octubre de 2025. Este programa incluye la exención de multas PKB, BBNKB Free y la eliminación de multas SWDKLLJ en años anteriores. Los residentes que están atrasados ​​en los impuestos ahora tienen la oportunidad de pagar el encendedor.

West Kalimantan también presenta paquetes de incentivos fiscales bastante interesantes. Este blanqueamiento es válido hasta el 20 de diciembre de 2025 con varios beneficios. A partir de la multa gratuita de PKB, un descuento del 5 por ciento para los contribuyentes obedientes, hasta un 25-40 por ciento de descuentos para atrasos de 4 a 5 años.

South Kalimantan no quería ser superado al extender el blanqueamiento fiscal hasta el 31 de diciembre de 2025. Este programa proporcionó la exención de atrasos y multas, con la condición de que el contribuyente aún pagaba impuestos sobre el año en curso. También hay un descuento del 25 por ciento en PKB para vehículos privados.

West Papua también presentó blanqueamiento fiscal hasta el 20 de diciembre de 2025. Este programa brinda una oportunidad para que la comunidad obtenga la exención de multas PKB y la reducción de impuestos. De esa manera, la carga de los contribuyentes puede reducirse.

Además, South Sulawesi y Southeast Sulawesi también realizaron un programa similar. En South Sulawesi, los incentivos son válidos hasta el 31 de diciembre de 2025 con un descuento de hasta un 50 por ciento para atrasos. Mientras que en el sureste de Sulawesi, los estudiantes y los estudiantes recibieron la exención de los atrasos de PKB hasta abril de 2026.

Bangka Belitung también extendió el blanqueo de PKB hasta finales de octubre de 2025. Sin embargo, la agencia financiera regional enfatizó que este programa fue el último de acuerdo con la dirección del Ministerio del Interior. Se aconseja a los residentes que aprovechen esta oportunidad porque después de eso no habrá más programas de blanqueamiento.