Este lindo auto eléctrico puede viajar 435 km, aceleración equivalente al auto deportivo

Corea del Sur, Viva – Cuando sea Cuanto más exceso de velocidad en la ruta de electrificación. Después del éxito con grandes modelos eléctricos, el fabricante de Corea del Sur está listo para reducir su nuevo «jugador» en la clase compacta, KIA EV2.

Aunque el estado del nivel de entrada, este automóvil no puede subestimarse, especialmente cuando se trata de la variante GT cuya actuación se promete hacer una sonrisa de pasajeros y conductores.

Como se informa Viva Automotive Desde CarsCoops, lunes 11 de agosto de 2025, se tomaron muchas características del diseño EV2 de la versión conceptual que apareció a principios de año. El cuerpo es conciso para el ágil en las zonas urbanas, pero aún lleva un estilo firme de SUV.

Los faros delanteros son DRL verticales y en forma de gancho separados, hace que el aspecto sea diferente. La variante GT agrega «feroz» con grandes orificios de aire al estilo de Kia EV9, ruedas cortadas con diamantes, además de llamativas pinzas de freno de neón.

La parte posterior utiliza la puerta de equipaje del modelo de clamshell y luces LED afiladas que cortan la línea de guardabarros. Los músculos del cuerpo en el costado hacen que este auto se vea listo para lanzarse.

Aunque no se ha exhibido el interior de la versión de producción, la versión conceptual ha filtrado las características que se traerán, a saber, la actualización de software sobre el agua, la conectividad de teléfonos inteligentes, la carga inalámbrica y un paquete completo de características de seguridad de hinojo. Es probable que la versión GT tenga un asiento de cubo deportivo, puntadas de contraste y opciones de color exclusivas.

EV2 se construyó en la plataforma E-GMP 400 de 400 voltios de Hyundai Group. Además de la carga rápida, hay una función de vehículo a carga (V2L) para encender el dispositivo eléctrico del automóvil. La batería está instalada debajo del piso, haciendo una cabina aliviada. La suspensión trasera de múltiples enlaces más configuraciones deportivas hace que este automóvil sea delicioso para ser invitado a Nikung.

Se estima que la variante estándar se alimenta de 150-200 hp, aceleración de 0-100 km/hora alrededor de siete segundos. Si no está satisfecho, GT viene con dos motores eléctricos de tracción de todo el mundo con 250-300 hp, aceleración en el rango de cinco segundos y 435 km de distancia gracias a una batería de 55 kWh.

En Europa, EV2 GT competirá directamente con Alpine A290, Renault 5, Volkswagen ID.2 GTI, Mini Cooper JCW, para fiat 500e Abarth. El lanzamiento global está programado para finales de este año y Kia parece lista para hacer que el segmento de SUV eléctrico compacto.