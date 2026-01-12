Este jugador de Minecraft logró construir un Halcón Milenario funcional completo con interior y cañón activo

Jacarta – Mundo minecraft Una vez más demuestra que la creatividad de los jugadores es casi ilimitada. Un creador llamado MythicalPingu logró crear una réplica del Halcón Milenario, un avión legendario del universo Star Wars, con un nivel de detalle asombroso.

No sólo presenta una forma externa icónica, edificio también cuenta con un interior explorable y un sistema de cañones que realmente funciona.

Este trabajo fue mostrado en un video subido a YouTube e inmediatamente llamó la atención de la comunidad de Minecraft.

En el vídeo, MythicalPingu muestra todos los ángulos del avión, desde el exterior hasta las habitaciones del interior, que están hechas para parecerse a la versión cinematográfica.

Construido con piedra roja y cálculos de escala madura

Uno de los aspectos más desafiantes de este proyecto fue el uso de redstone, un componente de Minecraft que funciona como un circuito eléctrico.

MythicalPingu explica que tuvo que escalar el Halcón Milenario para que fuera lo suficientemente grande como para acomodar el complejo sistema de piedra roja, y al mismo tiempo lucir tan proporcionado como la versión original.

Si el tamaño del edificio es demasiado pequeño, los mecanismos del interior corren el riesgo de chocar entre sí o no funcionar correctamente. Por lo tanto, el proceso de planificación y medición es una etapa importante antes de que comience la construcción.

Cañón activo con mecanismo único

El principal atractivo de esta réplica es un cañón funcional que puede disparar proyectiles. Para crear el efecto de disparo, MythicalPingu utilizó las bolas de fuego de los Ghasts, criaturas de Minecraft que atacan naturalmente con fuego.

Un gran desafío surgió cuando tuvo que esconder al Ghast para que no pudiera ser visto desde fuera del edificio, pero aún así podía disparar bolas de fuego a través de la boca del cañón. Con ajustes precisos de Redstone, este mecanismo finalmente puede funcionar correctamente sin dañar la apariencia visual de la aeronave.

El interior está detallado y se puede explorar.

No sólo es superior desde una perspectiva mecánica, esta versión Minecraft del Halcón Milenario también tiene un interior detallado. Jugador Puedes ingresar a la nave y explorar varias salas diseñadas para parecerse a la versión cinematográfica, brindando una experiencia inmersiva como si realmente estuvieras dentro de la legendaria nave espacial.

La combinación de diseño visual, función mecánica y exploración interior hace que esta obra se considere más que un simple edificio ornamental.