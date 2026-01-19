Este juego está listo para una gran evolución, lanzamiento global en febrero de 2026

Jacarta – Surfistas del metro, juego El interminable runner, que es todo un icono en el mundo móvil desde 2012, vuelve a evolucionar con su nueva versión, Subway Surfers City. Este juego se lanzará a nivel mundial el 26 de febrero de 2026 para plataformas iOS y Android, lo que traerá cambios importantes en la jugabilidad, las imágenes y el concepto del mundo del juego.

Lea también: Según se informa, Rockstar Games permite a los fanáticos que están gravemente enfermos probar GTA 6 primero



Desde su lanzamiento, Subway Surfers ha registrado más de 4.500 millones de descargas, lo que lo convierte en uno de los juegos móviles más populares de todos los tiempos. Su popularidad también sigue siendo alta después de más de una década, con millones jugador que sigue activo todos los meses.

Lea también: ¿Aumentaron los impuestos de TheoTown? Considere consideraciones antes de que la ciudad se vuelva caótica



De los ferrocarriles a las grandes ciudades: un mundo nuevo y más amplio

El cambio más sorprendente en Subway Surfers City es el concepto del mundo del juego, que ahora se basa en una gran ciudad ficticia llamada Subway City. En lugar de limitarse a circular por líneas ferroviarias que cambian cada temporada, los jugadores ahora pueden explorar varios distritos dentro de una ciudad más amplia.

Lea también: ¡Nuevo rey de Indonesia! Alter Ego conquista ONIC 2-0 en el Campeonato Mundial M7



Algunos de los distritos introducidos incluyen:

– Los Muelles

– Línea Sur

– Bulevar del amanecer

– Parque Delorean

Cada distrito tiene un estilo visual, desafíos y rutas diferentes. Los jugadores pueden desbloquear nuevos distritos a medida que avanza el juego, por lo que experiencia Jugar se parece más a una exploración que a una simple carrera sin fin.

Modo Juego más variado: no solo un Endless Runner

Subway Surfers City no solo trae el clásico modo de carrera, sino que también introduce nuevos modos que hacen que el juego sea más diverso:

1. Modo clásico sin fin

Un modo clásico que conserva la jugabilidad principal de Subway Surfers: correr para evitar obstáculos, recolectar monedas y perseguir la puntuación más alta.

2. Modo recorrido por la ciudad

Este modo se basa en niveles, donde los jugadores completan misiones y desafíos de un distrito a otro. Este sistema proporciona objetivos más claros y aumenta la sensación de logro del jugador.

3. Modo Eventos

Cambiando los modos de desafío con reglas únicas, para que los jugadores siempre obtengan nuevas experiencias en cada período del evento.

Con esta combinación de modos, se espera que Subway Surfers City pueda retener a los jugadores antiguos y al mismo tiempo atraer a nuevos jugadores que quieran una experiencia más que correr sin fin.