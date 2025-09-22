Este jefe de chatgpt profesional de Ramal 2 será reemplazado por AI en un futuro próximo

Yakarta, Viva – El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) se está volviendo más rápido y comenzó a causar un amplio debate, especialmente sobre el impacto en el campo trabajar. Desde el sector de servicio al cliente hasta el mundo de la programación, ¿muchas preguntas si los humanos todavía tienen un lugar cada vez más masivo en la era de la automatización?

No hace mucho, Director ejecutivo Opadai Sam Altman Haga una declaración sorprendente sobre el futuro del mercado laboral. En una entrevista, predijo que un número profesión Pronto será reemplazado por AI, especialmente en el campo de servicios como el servicio al cliente.

Sin embargo, Altman también expresó su ansiedad por la responsabilidad moral en el desarrollo de esta tecnología, incluso hasta el punto de dificultar el sueño por la noche.

«Estoy seguro de que mucho servicio al cliente que actualmente se realiza por teléfono o computadora, esas personas perderán sus trabajos y que AI lo realizará mejor», dijo, según lo citado por Times of India, lunes 22 de septiembre de 2025.

Tarifa Altman, la IA será más efectiva para manejar el servicio al cliente. Incluso afirmó «asegurarse» de que el servicio al cliente será la primera profesión desalojada por la tecnología.

Fundador de Chatgpt Sam Altman.

Además, también mencionó otros trabajos que tienen el potencial de ser reemplazados. «Alguien recientemente me dijo que el promedio histórico es alrededor del 50 por ciento de los cambios de trabajo significativamente, cada 75 años, en promedio. Mi opinión controvertida es que este será un momento en el que muchos de ellos ocurrirán en un corto período de tiempo», explicó.

Además, reveló Altman, que el programador de la profesión también se verá afectado. Dijo que habría un gran cambio en un tiempo más corto que la tendencia histórica anterior.

Sin embargo, por otro lado, Altman enfatizó que el trabajo que requiere relaciones humanas seguirá siendo segura, por ejemplo, la profesión de enfermería. «No importa cuán bueno sea el consejo de IA o robot, aún lo necesitará», dijo.

La presencia de humanos sigue siendo importante, especialmente para proporcionar una sensación de seguridad y apoyo emocional para clientes vulnerables.

Lo que dijo Altman no era nuevo. El año pasado, Oracle anunció su ambición de automatizar el servicio al cliente «todo». Mientras tanto, el CEO de Salesforce, Marc Benioff, recientemente redujo el apoyo de 4,000 agentes en vivo de su equipo.

Detrás del optimismo sobre el potencial de IA, Altman también estaba perseguido por grandes preocupaciones. Admitió que a menudo no podía dormir pensando en el impacto de la tecnología que dirigió.

«No dormí bien por la noche. Hay muchas cosas que creo que son muy pesadas, pero tal vez no hay nada más severo que el hecho de que todos los días, cientos de millones de personas hablan con nuestro modelo. En realidad no me preocupa que tomemos la decisión moral incorrecta, y tal vez también cometamos ese error», dijo.

Altman enfatizó que lo que más le preocupaba era en realidad una pequeña decisión relacionada con el comportamiento del modelo de IA, porque podría traer grandes consecuencias en el mundo real.