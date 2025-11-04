Este hombre recibió un cálido apoyo de los internautas después de parecer entusiasmado por buscar trabajo en la Feria de Empleo para Discapacitados.

Jacarta –A principios de esta semana, el gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung abierto feria de empleo para personas con discapacidad discapacidad. Celebrada en el edificio Taman Ismail Marzuki (TIM), en el centro de Yakarta, esta feria de empleo es un medio para que las personas con discapacidad soliciten empleo en 21 empresas.

En el vídeo compartido por Pramono Anung en su cuenta de Instagram, el público quedó conmovido por varios posibles trabajadores que solicitaron empleo en la feria de empleo. Una cosa que llamó la atención fue la figura de un hombre de baja estatura que fue entrevistado por Pramono Anung.

Al hombre que vestía camisa blanca y pantalón negro se le preguntó a qué puestos vacantes se dirigía en la feria de empleo. Incluso preguntó si el hombre tenía habilidades en varios campos, desde informática hasta diseño gráfico.

«¿A qué trabajo quieres postularte? ¿Tienes una computadora?», preguntó Pramono Anung, citado en su cuenta de Instagram, el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Con los ojos llenos de esperanza y los puños cerrados, el hombre dijo que tenía habilidades en ese campo.

«Si Dios quiere, podemos», dijo con el rostro lleno de esperanza.

«Sabes hacer diseño gráfico, ¿verdad?» -Preguntó Pramono Anung.

«También se puede hacer diseño gráfico», afirmó.

Pramono Anung, quien leyó la carta de solicitud hecha por el hombre, luego puso el expediente de solicitud del hombre en un sobre marrón. Pramono entregó inmediatamente el sobre marrón al Jefe del Servicio de Mano de Obra, Transmigración y Energía de la Provincia de DKI Yakarta, Dr. Ir. Hari Nugroho MM

«El Gobernador entregó inmediatamente esto al Jefe del Servicio de Mano de Obra que se ocupa de ello», dijo Pramono Anung.

El hombre parecía tan feliz que su sonrisa floreció cuando Pramono Anung inmediatamente le entregó su expediente de solicitud de empleo directamente a Hari Nugroho. También se le vio inmediatamente estrechando la mano del Gobernador de DKI Yakarta y agradeciéndole.

«Gracias, señor», dijo el hombre.

«Con suerte», dijo Pramono Anung mientras frotaba el hombro del hombre.

De repente, el inicio de una feria de empleo para personas con discapacidad recibió muchas respuestas positivas del público. Dijeron que esta iniciativa llevada a cabo por el Gobierno Provincial de DKI Yakarta tuvo un gran impacto en la posibilidad de que las personas con discapacidad tuvieran empleo.