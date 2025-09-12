Este hombre puede derrocar a Elon Musk, aunque solo sea brevemente

Yakarta, Viva – Este hombre puede caer Elon almizcle Aunque solo brevemente. La figura es Larry Ellison, Cofundador Oráculo.

Leer también: Tesla enfrenta una competencia feroz, la cuota de mercado de EV cae dramáticamente



Pudo derrotar a Elon Musk como la persona más rica del mundo este año. Sin embargo, el momento solo duró unas horas antes de que el magnate regresara al primer lugar.

La riqueza de Larry Ellison aumentó de US $ 89 mil millones (RP1,466 billones) a US $ 383 mil millones (RP6,310 billones) el 10 de septiembre, después del Informe de Ingresos de Oracle, según lo informado por Bloomberg a través de CNNViernes 12 de septiembre de 2025.

Leer también: El cadáver en descomposición fue encontrado en un automóvil Tesla supuestamente perteneciente a un famoso cantante D4VD



El aumento es una bendición inteligencia artificial (Inteligencia artificial o IA), a través del acuerdo de Oracle con Operai, propietario de ChatGPT.

Sin embargo, en el cierre del mercado el miércoles, la riqueza de Elon Musk regresó a US $ 384 mil millones (RP6,326 billones). La diferencia entre ambos «solo» US $ 1 mil millones (Rp. 16.4 billones).

Leer también: Oracle puso despidos, más de 3.000 empleados en varios países son víctimas



Sin embargo, si se basa en el índice de Forbes multimillonario en tiempo real, la riqueza total de Larry Ellison alcanzó casi US $ 390 mil millones (RP6,435 billones), en comparación con la riqueza de Elon Musk, que era de alrededor de US $ 436 mil millones (RP7,183 trillones).

Aunque se ven compitiendo en términos de riqueza, Larry Ellison y Elon Musk son en realidad amigos cercanos. De hecho, Ellison le dio ayuda a Musk durante la carrera del CEO. Tesla Esto está entrando en un período desafiante, informado desde AFP.

Larry Ellison invierte más de US $ 1 mil millones (Rp. 16.4 billones) en la adquisición de Twitter (ahora X) por Elon Musk, además de servir como la Junta de Directores de Tesla durante años.

Anteriormente, Tesla nuevamente hizo un avance al dar un nuevo paquete de acciones por valor de US $ 29 mil millones (RP474 billones) a su líder, Elon Musk.

Este regalo tiene como objetivo garantizar que Musk siga siendo el líder de la compañía hasta al menos en 2027, así como una compensación por el paquete salarial anterior por valor de US $ 50 mil millones que fue cancelado por el tribunal el año pasado.

Esta decisión se tomó después de que el Tribunal de Delaware canceló el paquete de compensación de almizcle en 2018. El tribunal evaluó que había debilidades en el proceso de aprobación del consejo y se sintió injusto para los inversores.

Para superar este problema y mantener el enfoque de Musk en Tesla en medio de las muchas otras empresas que dirige, se forma un comité especial. Este comité cree que este nuevo paquete de acciones será un fuerte incentivo.

Además, este paquete de acciones también aumentará gradualmente los derechos de voto de Musk en la Junta Directiva. Como el mayor accionista con el 13 por ciento de las acciones, este paso fortalecerá aún más su posición en la empresa.