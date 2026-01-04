Este hombre perdió 27 kg en 3 meses simplemente usando ChatGPT. Aquí está la guía

VIVA – Inteligencia artificial, como ChatGPT Recientemente se ha vuelto muy popular entre el público. Se afirma que esta IA puede ayudar a la sociedad de varias maneras, incluyendo perdida de peso.

Sí, esto lo hizo un profesional en el campo de la tecnología llamado Hasan. Admitió que podría perder 27 kg en 3 meses usando CharGPT.

Según la página del Hindustan Times, el sábado 3 de enero de 2026, utilizó la función de IA como si fuera un entrenador personal para ayudarle con su programa de pérdida de peso.

«Sin gimnasio. Sin aplicaciones caras. Sin tonterías», escribió en su cuenta personal de X.

Según Hasan, utiliza ChatGPT no como fuente de motivación, sino como creador de marcos. Comparte siete pautas que le ayudan a planificar el ejercicio, organizar patrones de alimentación, controlar los deseos de comer bocadillos y mantener la responsabilidad personal, como si reemplazara el papel de entrenador personal, nutricionista y entrenador de hábitos, todo al mismo tiempo.

Aquí está el mensaje que utiliza:

Pregunta 1: análisis corporal y establecimiento de objetivos

El primer paso es comprender las condiciones iniciales y fijar objetivos realistas. Utiliza el mensaje:

“Aquí está mi peso actual: [isi kg]altura: [isi cm]edad: [isi usia]género: [L/P]y mi objetivo: perder grasa, ganar masa muscular magra. Actuar como entrenador personal y nutricionista. Cree un plan realista de nutrición y acondicionamiento físico de 12 semanas sin acceso al gimnasio.

Pregunta 2: planificación del menú semanal

La planificación de las comidas juega un papel importante en su rutina:

«Crea un menú de comidas de 7 días con un total de 1.800 calorías por día, mínimo 120 gramos de proteína, un mínimo de carbohidratos procesados ​​e ingredientes asequibles y fáciles de cocinar. Incluye macronutrientes y una lista de compras. No consumo [isi makanan yang dihindari].”

Esto reduce la confusión diaria y le ayuda a ser constante sin tener que gastar mucho dinero.

Pregunta 3: Ejercicios cortos en casa para quemar grasa

En lugar de largas sesiones de gimnasio, se centra en entrenamientos cortos en casa:

«Crear un plan de entrenamiento de 4 días por semana que pueda hacer en casa sin equipo. Concéntrese en quemar grasa, fortalecer con mi propio peso corporal y movilidad. Cada sesión dura entre 25 y 35 minutos y la dificultad aumenta a lo largo de 12 semanas».