Este Haim quiere reemplazar a Jonny Greenwood como compositor principal de la PTA

es haim Puede que esté en Berlín con el bullicioso indie británico”.bailarina soleada” – para el cual escribió la partitura – pero tiene aspiraciones de escribir la música del actual favorito al Oscar.

Paul Thomas Anderson es alguien que el músico conoce muy bien, ya que el cineasta de “One Battle After Another” dirigió más de 10 videos musicales de las hermanas Haim y su cortometraje “Valentine” (y también eligió a Alana Haim para “Licorice Pizza”, con papeles más pequeños para Este, Danielle y su madre Donna, quien casualmente enseñaba a la PTA en la escuela primaria).

Pero cuando se le preguntó en la conferencia de prensa de "Sunny Dancer" si algún día le gustaría devolverle el favor, Este Haim fue muy clara

«Creo que Paul es uno de los mejores directores no sólo de nuestra generación, sino de todos los tiempos. Y me siento muy, muy afortunada de haber podido trabajar con él en la mayoría de nuestros videos musicales. Lo veo como algo así como mi hermano mayor», dijo. «Entonces sí. Si Jonny Greenwood «Si se jubila, estaré allí para ayudar a Paul cuando él quiera».

Si Haim considera que PTA es su hermano mayor, ahora piensa que George Jaques, el director británico de rápido ascenso de "Sunny Dancer", es su hermano menor

“Así que tengo dos hermanas y también dos hermanos”, dijo, y agregó que estaría encantada de trabajar con Jaques por el “resto de mi vida” (suponiendo, por supuesto, que Greenwood no se jubile).

"Sunny Dancer", dirigida por Bella Ramsey y también protagonizada por Neil Patrick Harris, abre la sección Generation 14plus de la Berlinale el viernes por la noche